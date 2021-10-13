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Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek - Son Dakika

Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek

13.10.2021 15:42
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Antalya'da başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle bu yıl 14.'sü düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Antalya'da başladı. 52 ülkeden katılımın olacağı fuarın açılışında konuşan Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Amacımız Türkiye'nin yenilenebilir enerji portföyündeki yerini olumlu bir şekilde değiştirerek arttırmak istiyoruz. Türkiye'ye güneş ile 3 bin 500 megavat kurulu güç eklemeyi hedefliyoruz. Şu anda çatılarımızda çok ciddi bir potansiyelimiz var" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli sektör, akademisyen, yatırımcı ve sivil toplum örgütlerinin katılımları

ile gerçekleştirilen 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, Antalya ANFAŞ Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gana Enerji Bakan Yardımcısı William Owuraku Aıdoo, Global Enerji Derneği Başkanı ve Domino Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ile 52 ülkeden katılımcılar katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise törene Ankara'dan video konferans yöntemiyle katıldı. EIF 2021'de çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturulması amaçlanıyor. Enerjide start-upların sektörle görüşme ve bir araya gelme olanağı, temiz enerjide üretici ve yatırımcının buluşması ve inovatif ürün ve çözümlerin tanıtımı fuarın bu yıl da en önemli gündem maddeleri arasında.

"52 ülkeden katılım olacak"

Fuarın açılış konuşmasını yapan EIF Yürütme Kurulu Başkanı Çiğdem Dilek, "Hepimiz pandeminin etkisini yaşamaya devam ediyoruz. Diğer yandan iklim değişikliği, yangınlar, seller hepimiz yaşadık. Covid'den sevdiklerimizi kaybettik. Petrolden yenilenebilir enerjiye, dağıtımdan dijitalleşmeye ve depolamaya kadar pek çok konu kongremizde ele alınacak. Bu yıl iklim değişikliğinin gündemimizde daha fazla yer alması nedeniyle kongre programımızda enerji dönüşümü daha ağırlıklı olarak yer alacak. Son olarak Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla da konumuzun örtüştüğünü düşünüyorum. Anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine enerji dönüşümü ile ilgili yakından ilgili olan depolama ile ilgili olarak güzel bir gelişme yaşadık. EPDK elektrik depolama tesislerine başvurusunu 21 Ekim tarihi itibarıyla alacağını duyurdu. Kongremizi bu yıl ilk kez Antalya'da yapıyoruz. Antalya'yı tercih etmemizin nedeni EIF'in çok büyümüş olmasıdır. Zira Ankara'da fuar alanı bize yeterli gelmedi. Bundan sonra Ankara'da etkinliklerimiz olacak. Antalya'yı bir turizm şehri olduğu için de tercih ettik. Yurt dışından direkt uçuşların fazla olmasıdır. Bu yıl kongre fuarında çok sayıda ikili görüşme yapılacak. Çok fazla yabancı heyetlerimiz var. 52 ülkeden katılım olacak. Birçok ülkeden ticari heyetlerimiz burada firmalarımız ile görüşme sağlayacak. İş görüşmelerinden verimli sonuçlar çıkacağına eminim. Yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmeye çalışırken yerli firmalarımızın da yurt dışında iş yapması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu fuar alanında pek çok yatırımcı firmalarımız ile görüşme yapacak" dedi.

"Ülkemizin uygulayacağı doğru enerji politikaları bizi daha güçlü ve daha bağımsız kılacaktır"

Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'nın turizmden sağlığa, tarımdan ticarete, madenden endüstriye kadar pek çok alanda ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Enerji ihtiyacımız dünya genelinde olduğu gibi 2.5 milyon vatandaşımıza, yüksek sezonda 23 milyon yerli yabancı misafirimize hizmet sunan kentimizde her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nın esas alınan hedeflerini sağlamamız son derece önemlidir. Enerjimizin yüzde 65'ini yurt dışından ithal ediyoruz. Her geçen gün maliyetler artış gösteriyor. Ülkemizin uygulayacağı doğru enerji politikaları bizi daha güçlü ve daha bağımsız kılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güneşte 3 bin 500 Mgw kurulu güç eklemeyi hedefliyoruz"

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise, "14 yıldır bu fuarı yapıyoruz. Bu sene ilk defa Antalya'da yapıyoruz. Bizim fuarımızda 320 tane stat var. 14 bin 500 tane delege var. Bizim daha çok endüstriyel çatılarda enerji santrali kurulması ile ilgili olarak özellikle fabrikalar, hastaneler, oteller ilgi alanımızda bulunuyor. Antalya otel konusunda son derece güçlü. Bunların en büyük giderlerinden bir tanesi enerji. Birçok otelin yöneticisi bu fuarda bulunuyor. Amacımız Türkiye'nin yenilenebilir enerji portföyündeki yerini olumlu bir şekilde değiştirerek arttırmak istiyoruz. Biz çatılarda güneş santrali kurarsak kaynak ülkemizin elinde kalacak. Şuanda çatılarımızda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bütün yatırımcılarımızı fuarımıza davet ediyorum. Türkiye olarak bu yıl yenilenebilir enerjide kurulu gücümüze güneşte 3 bin 500 Mgw kurulu güç eklemeyi hedefliyoruz. Daha yüksek güneş enerjisi üretimi için potansiyelimiz de var" açıklamasını yaptı.

"Proje yavaş yavaş dünyanın en büyük nükleer inşaat projesine dönüşmektedir"

"Başarılı bir enerji sisteminde çeşitli üretim türleri doğru ve dengeli kullanılır" diyen Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, "Bu sayede piyasa hareketliliğinin en aza indirilmesine yardımcı olunur ve ülke ekonomilerinin Covid dönemi sonrası sürdürülebilir bir şekilde canlanması için uygun koşullar oluşturur. İstikrarlı ve güvenilir bir üretim kaynağı olan nükleer enerjinin temel yükü üstlendiği bir enerji sistemi, bu özellikleri karşılamanıza olanak sağlamaktadır. Ancak nükleer santraller sadece temiz elektrik üretmez. Her bir nükleer güç ünitesi, her şeyden önce ülkenin teknolojik gelişiminin temelini oluşturan büyük bir altyapı projesidir. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Projesi de bunu açıkça göstermektedir. Türk meslektaşlarımızın daimi desteği ve ortak çabalarımız sayesinde proje yavaş yavaş dünyanın en büyük nükleer inşaat projesine dönüşmektedir. Türkiye ekonomisinin güçlenmesine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak olan Akkuyu NGS'nin (Nükleer Güç Santrali) güç ünitelerinin devreye alınmasıyla yılda on milyarlarca kWh (kilovatsaat) güvenilir ve temiz elektrik üretilecektir" dedi.

"Enerji konusunda uluslararası işbirliğine her zaman açığız"

Gana Enerji Bakan Yardımcısı William Owuraku Aıdoo ise, "Böyle bir fuarı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dünyayı herkes için daha güzel bir duruma getirme imkanına sahibiz. Bu fuarda birçok şeyi tartışabiliriz. Enerji konusunda uluslararası işbirliğine her zaman açığız. Gana bu konuda yatırım da çekmeye başladı. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fuarın sponsorları arasında Akkuyu Nükleer-Rosatom, Alfa Solar Enerji, Arena Enerji, Aselsan, Aspilsan Enerji, Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Cw Enerji, Deniz Finansal Kiralama, Eki Energy, Eltaş Transformatör, Enerjisa, Erl Teknik, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri, Fimer Türkiye Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Form Elektrik, Gazioğlu Solar Enerji, Göktekin Enerji, Göze Enerji, Gtc Güneş Sanayi, Gumbel Group/ Gumbel Enerji, Heran Enerji, Hsa Enerji, Ht Solar Enerji, İnsos Enerji Yatırım, İstrich Enerji Danışmanlık, Kalyon Güneş Teknolojileri, Küpeli Solar Enerji, Nexans Türkiye, Parla Solar-Aydem Sanko Enerji, Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Seferoğlu Elektrik, Senerji Mühendislik, SMA Solar Technology AG, Dekom İnşaat, Smart Güneş Enerji Ekipmanları, Talesun Solar Germany Gmbh firmaları yer aldı. - ANTALYA

Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek

Dünya Enerji Kongresi, Antalya, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek - Son Dakika
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