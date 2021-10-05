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Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti - Son Dakika

Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti

05.10.2021 12:11
Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti, System.String[]

Dünyanın önde gelen kumaş alıcılarının yakından takip ettiği LA Textile Show Fuarı sona erdi.

Dünyanın önde gelen kumaş alıcılarının yakından takip ettiği LA Textile Show Fuarı sona erdi.

Giyimlik kumaş ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin organizasyonu ile 13 Türk firması iştirak etti. ABD'nin önemli tekstil ve moda merkezlerinden olan California Market Center'da yılda iki kere düzenlenen fuarı değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sadece tekstil sektöründeki profesyonellerin ziyaret ettiği fuarın hem Türkiye tekstil sektörü hem de katılımcı firmalar açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Yönetici Ticaret Ataşesi Yavuz Mollasalihoğlu ile birlikte firmaların standlarını ziyaret eden Engin, "Sonbaharda ABD'de Premiere Vision Sport Portland, Premiere Vision Sport Boston 2021 ve LA Textile Show olmak üzere tekstil sektörüne yönelik çok önemli üç fuar organizasyonu gerçekleştirildi. 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve dünyanın önde gelen sektör profesyonellerini buluşturan LA Textile Show'da birliğimiz milli katılım organizasyonu ile ülkemizin önde gelen 13 tekstil firması ve UTİB Tanıtım standı ile yer aldık. Firmalarımız kendi tasarımları ve ürün kaliteleri ile fuarda ilgi çektiler" dedi.

Türk firmaları fuarın ilgi odağı oldu

Tekstil sektörü için vazgeçilmez bir pazar olan ABD'nin aynı zamanda sektörlerin dünyaya açılan penceresi olma özelliğini de taşıdığını belirten Engin, "Genel olarak baktığımızda Türkiye tekstil sektörü, dünya ihracatında 7. sırada yer alıyor. Ülkemizde de sektörümüz hazır giyimle birlikte en büyük ikinci ihracatçı sektör. Düzenlenen fuarların tekstil sektörünün mevcut konumuna etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektör temsilcilerimiz fuarlarda dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticilerini, ülkemizin tasarım gücünü, üretim ve servis kalitesi ile tanıştırıyorlar. Pandemi nedeniyle fiziki olarak gerçekleştiremediğimiz etkinlikleri dijital ortama taşıyarak, ihracatın artırılmasına çalıştık. Şimdi yeniden fiziki fuarlara katılıp sektörümüzün gücünü dünyaya tanıtma heyecanı içerisindeyiz. Sektörümüz için çok önemli olan fuarların ihracatımıza güç katacağına inanıyorum" dedi.

Türk tekstil sektörü için ABD pazarı vazgeçilmez

ABD'nin 12 milyar dolarlık ithalatıyla dünyanın en büyük 3. tekstil ithalatçısı olduğunu belirten Engin, pazar hakkında şunları söyledi: "Türk tekstil sektörü olarak dünyanın en büyük 7'nci tekstil ihracatçısı, AB'nin ise 2'nci tekstil ihracatçısıyız. ABD ise en önemli hedef pazarlarımızdan birisi. 2020 yılında pandemiye rağmen bu ülkeye ihracatımızı yüzde 7 artırarak 360 milyon dolara ulaştık. 2021 yılının ilk 8 ayında da ihracat artışımız sürdü ve toplam sektör ihracatımız 312 milyon dolar seviyesine geldi. Yıl sonunda 500 milyon doların üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Pandemi, konteyner krizi ve navlun ücretleri gibi nedenlerle bu dönemlerde Türkiye'den ithalat hız kazandı. Halen ABD pazarından aldığımız pay yüzde 3,5 seviyesinde. Sektör olarak yapacağımız çalışmalarla bu pazarda Türk tekstil sektörünün payını daha da artırmalıyız. Çünkü pandemi sürecinde gerek hızlı ve esnek üretim, gerekse kalitesi ve lojistik avantaları ile tercih noktası olan ülkemiz, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma yolunda attığı adımlarla da bu güce sahip olduğunu ispatladı" - BURSA

Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti
Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti
Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tekstil Sektörü, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hedef pazar ABD'de Türk rüzgârı esti - Son Dakika Ekonomi


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