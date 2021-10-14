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Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor - Son Dakika

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

14.10.2021 09:47

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor Müşterilerini düşünen ustayı herkes takdir ediyor Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle, arızaları parçaları değiştirmek yerine onararak, vatandaşı büyük bir masraftan kurtarıyor.

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Müşterilerini düşünen ustayı herkes takdir ediyor

BURSA - Bursalı oto tamircisi, geliştirdiği sistemle, arızaları parçaları değiştirmek yerine onararak, vatandaşı büyük bir masraftan kurtarıyor.

Nilüfer Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır oto tamir işi yapan Kenan Günel (60), İtalyan model otomatik vites araçlarda sık görülen robotik şanzıman arızasını tamir ediyor. Araç sahipleri arızalı şanzımanları değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu ise 33 bin lirayı buluyordu. Bursalı usta, bu tip arızaları makineyle tespit ederek tamir etmeye başladı. Böylece 33 bin liralık masrafı 12 bin liraya düşürdü. Bursa'da bu konuda tek olan Kenan Günel'e çevre illerden sürücüler tamir için araçlarını getiriyor. Araç sahipleri, Günel'in 33 bin liralık işi 12 bin liraya yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.

Uzun yıllardır tamir işiyle uğraştığını ifade eden oto tamircisi Kenan Günel, "İtalyan malı otomatik vites araçların robotik şanzıman arızalarını biz parça değiştirmeden tamir etmeye başladık. Bu parçanın değişmesi 33 bin lirayı buluyor, bu da araç sahiplerine çok geliyordu. Bir sistem geliştirip araçları makineye bağlıyor, arızayı tespit ediyoruz. Parçayı değiştirmeden 10 ila 12 bin lira arasında tamir yapıyoruz. Araç sahipleri 33 bin liralık arızanın 12 bin liraya hallolduğunu görünce bize hayır dua ediyor. Çevre vilayetlerden de müşterilerim var. İşimiz vatandaşa hizmet etmek. Vatandaşımız kaliteli hizmeti daha uyguna alsın ve ülkemizin parası yurt dışına çıkmasın istiyoruz" dedi.

Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor
Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor
Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor
Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor

Tragger, İtalyan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hurdaya gidecek parçaları tamir edip, araç sahiplerini büyük masraftan kurtarıyor - Son Dakika Ekonomi


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