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İbrahim Arslan: "Mersin'in girişimci ruhu ortaya çıktı" - Son Dakika

İbrahim Arslan: "Mersin'in girişimci ruhu ortaya çıktı"

19.10.2021 14:43
İbrahim Arslan:

Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, 2021 yılının ilk yarısında Mersin'de bin 520 şirketin kurulduğunu ifade ederek, "Mersin'de kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 20 artış göstererek kentin girişimci ruhunun ne kadar dinamik olduğunu kanıtladı" dedi.

Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, 2021 yılının ilk yarısında Mersin'de bin 520 şirketin kurulduğunu ifade ederek, "Mersin'de kurulan şirket sayısı geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 20 artış göstererek kentin girişimci ruhunun ne kadar dinamik olduğunu kanıtladı" dedi.

İbrahim Arslan, yaptığı açıklamayla kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye çapında 2021 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısının yüzde 14 artış gösterdiğini belirten Arslan, "Buna karşın Mersin'de aynı dönemde bin 520 şirket kurularak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artış ile ülke ortalamasının üzerine çıkıldı. Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın ilk yarısında 143 iken, 2021 yılının aynı döneminde 120 olarak yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı. Bu veriler şunu gösteriyor ki; Mersin'in ticaret hacmi hızla gelişiyor. Bugün sadece Mersinli yatırımcı değil, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden Mersin'e ciddi bir talep var. Bu talep önümüzdeki yıllarda giderek artacaktır. Mersin'de hizmete açılan sanayi alanları, Mersin Limanının lokasyonu, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmamızda büyük önem arz ediyor. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlara bakıldığında yenilikçi yatırımların ön plana çıktığını ve Mersinli yatırımcının teknolojiyi çok iyi kullandığını da söyleyebiliriz. Mersin'in girişimci ruhunun rakamlara yansıması kentte yatırım yapan iş dünyasını mutlu etti" dedi. - MERSİN

İbrahim Arslan: Mersin'in girişimci ruhu ortaya çıktı

Togo Cumhuriyeti, İbrahim Arslan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İbrahim Arslan: 'Mersin'in girişimci ruhu ortaya çıktı' - Son Dakika Ekonomi


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