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İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı

11.10.2021 12:59
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve ilçelerindeki TSO'ların yer aldığı ve ihracat yapan veya ihracat potansiyeli bulunan...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve ilçelerindeki TSO'ların yer aldığı ve ihracat yapan veya ihracat potansiyeli bulunan firma temsilcilerine dış ticarete yönelik eğitim ve danışmalık hizmetleri sağlanmasını amaçlayan program dahilinde Adana'da incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz bölgesinde ihracat yapan veya ihracata başlayacak olan işletmelerin hedef pazarlara hızlı ve kolay erişimini sağlamak, bu kapsamda doğru ve güvenilir ticari bilgi kaynaklarına ulaşabilmek için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve bölge TSO'ları işbirliğinde ticari istihbarat faaliyetlerinin artırılması amacıyla başarılı çalışmaları olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile eğitim, teknik danışmanlık ve tecrübe paylaşımı içeren işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi. Yapılan protokol kapsamında Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak, Karabük, Bartın ve ilçelerindeki TSO Başkan ve yöneticileri ile birlikte Adana'da ziyaretlerde bulundu. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Keleş ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada Adana ve Mersin illerine teknik gezi ve tecrübe paylaşım ziyareti programı dahilinde Adana Ticaret Odası ziyaret edilerek yönetim kurulu başkanı Atilla Menevşe'den faaliyetleri ile hakkında bilgiler alındığını ifade etti. Başkan Keleş açıklamasında, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin kalkınma hamlelerine yönelik yatırım, istihdam ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi için Zonguldak, Karabük, Bartın ve ilçelerindeki TSO başkanlarımızın katılımı ile ilk olarak Adana TSO ziyaret edildi. Batı Karadeniz bölgesinde ki ihracat yapan veya ihracata başlayacak olan işletmelerin hedef pazarlara hızlı ve kolay erişimini sağlamak, bu kapsamda doğru ve güvenilir ticari bilgi kaynaklarına ulaşabilmek için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve bölge TSO'ları işbirliğinde ticari istihbarat faaliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, başarılı çalışmaları olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Çukurova Kalkınma Ajansı ile eğitim, teknik danışmanlık ve tecrübe paylaşımı içeren bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Batı Karadeniz Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla ihracat yapan veya ihracat potansiyeli bulunan firma temsilcilerine dış ticarete yönelik eğitim ve danışmalık hizmetleri sağlanacak. Bu doğrultuda, hedef pazar analizi, ticari bilgiye hızlı ve kolay erişim metotları, potansiyel müşteri tespiti vb. konularda kapasite geliştirilecek. Alınacak eğitim ve sağlanacak danışmanlıkla dış ticaret analizi çalışmalarındaki tecrübenin bölge TSO'larına aktarılması ve TR81 Batı Karadeniz bölgesine yayılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, bölgenin ihracat kapasitesinin geliştirilerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması planlanmaktadır. Yapılan saha gezileri ve diğer bölgelerle karşılıklı iş birliği ve bilgi paylaşımı yapılarak bizlerde Kdz. Ereğli ilçesinde ki firmalarımızın ihracatlarının artırmaları ve ihracata başlamalarını hedefliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı
İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı

Batı Karadeniz, Zonguldak, Ticaret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İhracat potansiyelinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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