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IMF'den Afganistan ekonomisi için yüzde 30'a varan küçülme beklentisi - Son Dakika

IMF'den Afganistan ekonomisi için yüzde 30'a varan küçülme beklentisi

19.10.2021 18:28
IMF'den Afganistan ekonomisi için yüzde 30'a varan küçülme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin yüzde 30'a varan oranda daralabileceğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin yüzde 30'a varan oranda daralabileceğini duyurdu.

IMF, Orta Doğu ve Orta Asya'ya ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Orta Doğu ve Orta Asya'daki ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şokundan çıktığına işaret edilen raporda, toparlanmanın ise düzensiz ve kırılgan olduğuna dikkati çekildi.

Raporda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde GSYH'nin bu yıl yüzde 4,1 artmasının, Kafkasya ve Orta Asya bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

"Yaşam standartlarındaki düşüş, ülkede milyonları yoksulluğa itme tehdidi taşıyor ve insani bir krize yol açabilir"

Afganistan ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ülkede Taliban'ın iktidara geçmesinin ardından birçok şok yaşandığı aktarıldı. Raporda, ülkedeki "karmaşanın" bölgede önemli ekonomik ve güvenlikle ilgili etkilerinin olmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, ülkede yaşananların insanların yerinden edilmesini körüklediği, bu durumun Afganistan'ın komşu ülkeleri, Türkiye ve Avrupa'da mülteci sayısında artışı tetikleyebileceği kaydedildi.

Raporda, Afganistan'a yapılan ihracatın kesintiye uğramasının bazı komşu ülkeler üzerinde makroekonomik ve sosyal bir etkiye sahip olabileceğine dikkati çekildi.

Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin ciddi mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, söz konusu şokların, düşen ithalat, değer kaybeden para birimi ve artan enflasyon ile yüzde 30'a varan oranda üretimde küçülmeye neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüşün, ülkede milyonları yoksulluğa itme tehdidi taşıdığı ve insani bir krize yol açabileceği vurgulandı.

Asya bölgesine ilişkin büyüme tahmininde düşüş

Öte yandan IMF, Asya ve Pasifik'e ilişkin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu da yayımladı.

Asya bölgesinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, yeni bir Kovid-19 dalgası, tedarik zinciri aksamaları ve enflasyon baskılarının görünüm üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu bildirildi.

Raporda, Asya bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmininin yüzde 7,6'dan yüzde 6,5'e çekildiği belirtildi.

Bölgenin öne çıkan ekonomilerinden Çin'in bu yıl yüzde 8 ve gelecek yıl yüzde 5,6 büyümesinin beklendiğine işaret edilen raporda, tekrarlanan Kovid-19 salgını ve mali sıkılaşmanın tüketim üzerinde baskı oluşturması nedeniyle toparlanmanın dengesiz kalacağı ifade edildi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF'den Afganistan ekonomisi için yüzde 30'a varan küçülme beklentisi - Son Dakika Ekonomi


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