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İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika

İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi

25.10.2021 14:56
İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi

Dijital değişim ve dönüşümünü sürdüren İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplam 46 kalem işlemi e-devlet üzerinden sunmaya başladı.

Dijital değişim ve dönüşümünü sürdüren İnegöl Belediyesi, e-devlet üzerinden sağlanan hizmet sayısına 3 yeni başlık daha ekleyerek toplam 46 kalem işlemi e-devlet üzerinden sunmaya başladı.

İnegöl Belediyesi'nde dijital değişim ve dönüşüm ile birlikte bu alanda çalışmalar sürüyor. Bilhassa son dönemde online işlemler ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, buradan sunduğu 43 hizmet ile Türkiye'de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle 3 yeni hizmet daha e-devlette faal hale getirilerek toplam hizmet sayısı 46'ya yükseldi.

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, son olarak vatandaşların ruhsat sorgulama işlemlerini online olarak yapabileceği e-devlet üzerinden ruhsat sorgulama başlığı, vatandaşların online olarak sosyal yardım başvurularını yapabileceği sosyal yardım ön başvurusu ve sosyal yardımlarla ilgili durumunu takip edebileceği sosyal yardım bilgisi sorgulama başlığını faal hale getirdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, bu 3 yeni hizmet ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin 46'ya yükselmesine dair bugün 11.30'da encümen salonunda basın toplantısı düzenledi. Başkan Alper Taban, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle e-devlet üzerinden sunduğumuz 3 yeni hizmeti duyurmak üzere bir araya geldik. Aslında aynı zamanda kamuoyunun bu alanda sunulan hizmetleri dijital olarak kullanması adına bir çağrıdır bu. Biliyorsunuz dijital değişim, dönüşüm, gelişimi merkezimize yerleştirdiğimizi ifade etmiştik. Bu alanda da adımlar atmaya devam ediyoruz. Nihayetinde artık kaçamayacağımız ve uzak duramayacağımız bir dijital ağ var dünyada. Bilişim hizmetleri noktasında sürekli yenilikleri görüyoruz. Artık sanal ticaretler, beraberinde sanal alışverişler, fuarlar, buluşmalar, toplantılar hepsini bizzat kendimiz yaşıyoruz. Tabii bunlarla ilgili olarak da kurum yönetimi noktasında bunların altyapısını oluşturarak hizmetlerimizin vatandaşlarımıza kolayca cep telefonu ve bilgisayarlarına kadar ulaşmasını sağlamış oluyoruz."

İnegöl Belediyesi 46 hizmet ile 1. sırada

Taban, "Daha önce yaptığımız çalışmalar neticesinde İnegöl Belediyesi uzun zamandır e-devlet üzerinden sağlanan hizmetlerde en fazla hizmeti veren 1. belediyeydi. Bu halen devam ediyor. Bilgi İşlem Dairemiz de yeni yeni hizmetlerin sunulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Ben arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün biz diğer belediyelerle yarış halindeyiz, birinci olduğumuzu demek için değil, vatandaşımızın ayağına götürdüğümüz hizmetleri tanıtmak ve duyurmak için bir açıklama yapma gereği duyduk. Daha önce 43 olan sayımızı toplam 46'ya yükseltmiş oluyoruz. Yine bu alanda bin 400 belediye arasında en fazla hizmet veren belediye unvanımızı da sürdürmüş oluyoruz" diye konuştu. - BURSA

İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi

İnegöl Belediyesi, geri dönüşüm, E Devlet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi'nin e-devletten sağladığı hizmet sayısı 46'ya yükseldi - Son Dakika
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