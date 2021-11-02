İş adamı Uyar, "Türkiye Avrupa'nın en büyük demir çelik üretici konumunda"

57 yıldır faaliyetini sürdüren ve sektörde yer edinen Uyarlar Demir Çelik yönetim kurulu üyesi iş adamı Süleyman Lami Uyar, günümüzde Güney Amerika, Doğu ve Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika, Orta Doğu'nun yanı sıra CİS ülkeleri de dahil 40'a yakın ülkeye demir ve çelik alanında ihracat sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de demir ve çelik alanında öncü kabul edilen şirketlerinin aynı zamanda otomotivden makine üretimine, petrol ve gaz sanayiinden ziraata kadar son derece geniş yelpazeye sahip bir iş ağına sahip olduğunu dile getiren iş adamı Süleyman Lami Uyar, Türkiye'de üretilen yerli çeliğin yurt dışına ihracatını gerçekleştiren firmalarının yerli üretime ve ihracata katkı sağladığını kaydetti. Ortadoğu'daki siyasi karışıklıklar ve ABD'nin Türk çelik ürünlere koyduğu fazladan vergiler sebebiyle üreticilerin üretimi azalttığı bu dönemlerde tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılını başarılı bir şekilde kapatan Süleyman Lami Uyar, 2022'de yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediğini belirtti. İç piyasadaki küçülme ve maliyetin artması sektörü derinden etkilese de 2022 yılında başarılarını sürdüreceğini söyleyen Uyar, "Yurt dışından yüksek kalite ürün ithal eden Uyarlar Demir Çelik firmasının, ağırlıklı olarak Türkiye'de üretilmeyen 230-1500 milimetre çapa sahip malzemeler, Türkiye'deki sınırlı sayıda üretimi sağlanan dikişsiz çekme borular, paslanmaz çelik gibi çelik ürünler ithal malzemeler arasında yer almaktadır. Ortalama 55 bin tonluk vasıflı çelik stoğuyla otomotiv, makine imalatı, zirai alet imalatı ve inşaat gibi sektörlere hizmet vermekte olan şirketimiz soğuk çekme tesislerinde değişik çap ve boyutlarda malzeme üretimi sağlıyor. İtalyan markası Sas ve Alman markası Schumag çekme makinalarının yanı sıra İtalyan Danieli kabuk soyma hattı da üretimleri gerçekleştiriyor. Sıcak tesislerde farklı kalite gruplarına ait yuvarlak ürünlerde 160 milimetreye kadar, kare ürünlerde 100.100 milimetreye dikdörtgen ürünlerde 230 milimetre genişlik ve 100 milimetre kalınlığa kadar üretim yapılan tesislerde aynı zamanda düşük ve yüksek karbonlu çelik, alaşımlı çelik ve yay çelik üretimi de sağlanıyor" dedi. - DİYARBAKIR