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İzmir iş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika

İzmir iş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

28.10.2021 14:11
İzmir iş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

İzmir iş dünyasının temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesajlar yayımladı.

İzmir iş dünyasının temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla mesajlar yayımladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar mesajında Cumhuriyetin 98'inci yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Günümüzde de tıpkı 1900'lerin başında olduğu gibi ciddi bir küresel değişime tanıklık edildiğine işaret eden Yorgancılar, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu değişimin hem siyasi hem de ekonomik sancılarını derinden hissediyoruz. Bu zorlu günlerden geleceğe emin adımlarla yürümeyi başaranlar ise barışa, eğitime, adalete, insana, kısacası akıl ve bilim ışığında modernliğe sahip çıkanlar oluyor. Bu değerlere sahip çıkamayanlar ise hemen komşu coğrafyamızda örneklerinin bolca olduğu üzere, orta çağı aratmayan, kadının adının olmadığı vahşi bir düzene sahne oluyor. Sözün özü ülkemiz içinden geçtiği zorlu dönemdeki reçetesini yine kendi özünde, kurtuluş ve kuruluş ruhunda taşıyor. Yeter ki; birlik ve beraberlik içinde bu ruha ebediyen sahip çıkabilelim."

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise Kurtuluş Savaşı ile işgal kuvvetlerine karşı zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet'in bugün 98 yıllık bir çınar olduğunu kaydetti.

Saltanatın kaldırılmasının ardından yönetim şekli olarak Cumhuriyetin seçilmesi, halifeliğin kaldırılması, kadınlara eşit vatandaşlık hakkı getiren Medeni Kanun'un kabulü, harf devrimi ile eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması, laikliğin benimsenmesi ile Türkiye'nin uygar ülkeler safında en önde yer aldığını dile getiren Öztürk, "1925 yılında 200 milyon doları ancak bulan ihracatımızın bugün 200 milyar doları aşması, Cumhuriyetin kurduğu altyapı ile mümkün olmuştur. Cumhuriyetin Türk denizciliğine en büyük armağanı, Kabotaj Kanunu ile ülkemiz limanlarımız arasında sadece Türk bayraklı gemiler ile taşımacılık yapılması kararıdır. Atatürk'ün derin öngörüsü ile denizcilikte başlayan atılım sayesinde Türk deniz filosu Akdeniz'in en güçlü deniz filolarından biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet, İzmir, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir iş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İzmir iş dünyası temsilcilerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika
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