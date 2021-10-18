Üye Girişi
Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor

18.10.2021 09:40
Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor

Havaların soğumaya başlaması ile soğumaya başlayan Karadeniz balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

Havaların soğumaya başlaması ile soğumaya başlayan Karadeniz balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

1 Eylül itibariyle açılan av sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sezonun başında istavrit ve mezgit balığının bol olduğu Karadeniz'de şimdi de hamsi boy göstermeye başladı. Tekneleri ile denize açılan Rizeli balıkçılar, sonarlarla balığın olduğu bölgeyi belirledikten sonra balık tutma işlemine başlıyor. Balıkçı motorunun borda kısmına bağlı olan kayık önce denize indiriliyor. Düzenli bir şekilde istiflenen ağın bir ucu kayığa veriliyor ve kayık denizin içerisinde yuvarlak bir halka oluşturacak şekilde ağı sererek balığın korkmaması için oradan uzaklaşıyor.

Ağın alt kısmının birleşmesini bekleyen balıkçılar bu süre zarfında dinleniyor. Ağın alt kısmı birleştiğinde, yani ağ serildikten saatler sonra yine ağı seren kayık ile vinçten sarkıtılan ipler ağa kancalar ile takılıyor. Vinç bir yandan ağı çekerken bir yandan da ağın birbirine dolanmaması için balıkçılar büyük bir emek harcamak kaydıyla motora çekilen ağı istifliyor.

Balık önce ayıklanıyor

Balık su üstüne çıktığında ise boyu yasal boyutun üzerinde emin olunuyor ve bu kez motorda bulunan bir makine ve makinin ucuna takılı hortum marifetiyle denizin içerisinde ki balık vakumla motora alınıyor. İşlem burada da bitmiyor. Bu kez motorda bulunan bir başka makine tarafından balık denizin içerisinden gelen diğer yabancı maddelerden ayıklanarak motorun içerisinde bulunan havuzlara dökülüyor.

Taşıyıcı motor çağrılıyor

Havuzlarda biriken balıklar bu kez kasalara doldurularak yardımcı bir motor çağrılıyor. Motorun balık tutmaya ara vermemesi için çağrılan taşıyıcı motor, balıkçı motorunun yan kısmı yani bordasından yanaşarak sabitleniyor ve tutulan balık taşıyıcı motora nakil ediliyor. Nakil işleminin ardından ise taşıyıcı motor karaya yanaşarak üzerinde ki balığı tırlara, buradan da gideceği şehirlere gönderiyor.

"İncesini ayırırsın kasalarsın"

Balık tutma yöntemlerini anlatan Makine Mühendisi İsa Şanlı "Ağın altını iki taraftan birleşecek, en sonda da makaradan geçerek kayığın içine düşecek. Belirli bir süre sonra 40-45 dakika sonra hep birlikte bocilikte toplanacağız. En zevkli anı ise fishboomunu atarsın, yukarıya verirsin balığı incesini ıvır zıvırını ayırırsın kasalarsın, sonra tezgahlarda vatandaşa sunarsın balığı" dedi.

"Hamsi gayet güzel, 2-3 kasa boş kaldı"

Hamsinin güzel olduğunu, gece boyunca ağ sererek tuttukları hamsiyi vatandaşla buluşturmak için karaya yanaştıklarını dile getiren Kaptan Abdullah Aydın "Hamsi gayet güzel 2-3 kasa boş kaldı. Sabah 8.00'a kadar biz ağ sermeye devam edeceğiz. Tuttuğumuz hamsileri balık hallerine göndereceğiz. Ondan sonra da inşallah vatandaşımızın sofrasına taze taze gidecek" şeklinde konuştu. - RİZE

Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi 09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış 09:06 Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı 08:53 Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı
Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı 08:00 Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu 07:18 Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece 00:27 Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş 23:32 Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti 20:22 Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti

Son Dakika Haberleri
09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi
09:25 Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
09:05 Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
09:03 Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar
09:01 İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü ve Kadıköy D 100'de trafik durma noktasına geldi
08:24 Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı
08:06 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu
07:59 Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı
07:35 Fransız tarihçiden dikkat çeken sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı
07:17 Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu         
08:07
Fransız tarihçiden dikkat çeken sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı Fransız tarihçiden dikkat çeken sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı         
07:36
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı         
00:37
Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü         
23:43
Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler? Demet Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?         
22:05
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 09:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz hamsisi yüzleri güldürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement