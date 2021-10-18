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Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

18.10.2021 13:11
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Kars Şeker Fabrikası 2020-2021 yılında çiftçilerden 85 bin ton pancar alımı yapacak.

Kars Şeker Fabrikası 2020-2021 yılında çiftçilerden 85 bin ton pancar alımı yapacak.

Kars Şeker Fabrikası 2020-2021 İşletme Kampanyası dönemi nedeniyle fabrika toplantı salonunda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim Tilaveti'nin okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Yaklaşık 20 yıldır özelleştirme kapsamında olan fabrikalarımız, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle kendilerine teşekkür ediyorum. Özelleştirme kapsamından kurtuldu. ve Allah nasip kısmet ederse artık milletin, devletin olmaya devam edecek. Bu bizim için çok kıymetliydi. Her şehrin ayrı hikayeleri var. Eminim ki burada da hem bakanımızın, hem vekilimizin, hem yerel siyasetçilerimizin buraları yaşatmak için uzun zamandır mücadele verdiklerinin ben bizzat şahidiyim. Ben bölgede siyaset yapan ağabeylerimizde, vekillerimize de üreticilerimize de yine bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 1993 yılından beri bir tarım ve hayvancılık şehri olan ilimize ve bölgemize hizmet veren şehrimizin de gözbebeği diyeceğimiz sanayi kuruluşumuz Şeker Fabrikamızın şeker pancarı alımı ve şeker üretim kampanyasının açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 28. Kampanya dönemimizin fabrikamıza, çalışanlarımıza, çok değerli üreticilerimize, Kars'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını ve kampanya sezonunda kazasız, belasız tamamlanmasını Allahtan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Şeker Fabrikası açık kalsın diye yaka yırtık"

Son olarak söz alan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı milletvekili Ahmet Arslan, Şeker Fabrikası'nın açık kalması için resmen yaka yırttıklarını söyledi.

Arslan, "Konuşmak kolay, sorumluluk almak o kadar kolay değil, sorumluluk omuzlarınızda değilken, her şeyi yapabilirsiniz. Dünyayı insanların ayağına serebilirsiniz, uzayı insanların ayağına getirebilirsiniz. Buna hiç şüphe yok. ancak sorumluluk aldığınız zaman işin rengi değişiyor. Sorumluluk aldıkları zaman her şeyi grafikteki gibi zanneden, Amerika'dan öğrendikleri 2 tane çubuk gibi zannedenler, şimdi sorumluluk bitti, sorumluk alan Cumhurbaşkanımız ve onun ekibinin dışına çıkınca mangalda kül bırakmıyorlar. Ama hocam çok güzel bir ifade de bulundu. Biz birimizin yakasına yağıştık. Kars Şeker Fabrikası'nın ayakta kalabilmesi adına, Kars Şeker Fabrikası'nın açık kalabilmesi adına ve Kars'ta başka sanayi dallarının gelişebilmesi adına resmen yaka yırttık. Şimdi sorumluluk bitti o mangalda kül bırakmıyorlar. O yüzden bu ifade çok önemli arkadaşlar, 'sorumluluk sahibiyken konuşmak önemli' sorumluluk sende değilken her şey her zaman söylenebilir bunu özellikle vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Kars Şeker Fabrikası'na ilk pancarlarını teslim eden çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Kars İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından okunan dua ile kurban kesildi.

Kars Şeker Fabrikası yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından çiftçiler pancarlarını kantarda tarttırarak fabrikaya teslim etti. - KARS

Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı
Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

İstiklal Marşı, Fabrika, Mevla, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika Ekonomi


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