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Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak - Son Dakika

Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak

05.10.2021 12:44
Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak, System.String[]

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvan hastanesi yapacaklarını ve hayvan ambulansı alacaklarını söyledi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvan hastanesi yapacaklarını ve hayvan ambulansı alacaklarını söyledi. Tütüncü, çocuklarda hayvan sevgisi bilinci oluşturmak amacıyla atölye çalışması yapacaklarını da açıkladı. Kepez Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Tek Sarnıç Kent Parkı'na gerçekleştirilen etkinliğe Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Pati Koruma Derneği (PaKoDer) Ebru Paraf, Gülveren İlkokulu'nun öğrencileri, öğretmenleri ile Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, belediyenin veterinerleri ve vatandaşlar katıldı. Çocuklar etkinlikte, göğüslerine astıkları resimlerle, ellerinde taşıdıkları pankartlarla ve yazdıkları şiirle sokak hayvanlarının korunmasına ve sevilmelerine yönelik mesajlar verdi. PaKoDer Başkanı Ebru Paraf da konuşmasında sokak hayvanlarını bir tek çocukların anladığını belirterek, "Sokak hayvanları aç ve susuz kalıyorlar ama söyleyemiyorlar. Ama çocuklarımızın o minik gözleri, büyük kalpleri hayvanların neye ihtiyacı olduğunu çok iyi anlıyor" dedi.

"Can taşıyan her şeyi sevmeliyiz"

Başkan Hakan Tütüncü de, can taşıyan her şeyin sevilmesi gerektiğini belirterek "Her şeyi yaratan Cenabı Allah. O yüzden can taşıyan her şeye saygı duymak, insan olmanın bir gereğidir.Benim de küçücük bir kızım var. 4. Sınıfa gidiyor. Kızım, kedileri, köpekleri çok seviyor. Nerede bir sokak hayvanı görse hemen onun yanına gidiyor. Onu seviyor ve onunla arkadaş oluyor. Bazı çocuklar, sokak hayvanlarından korkuyor. Ama sokak hayvanlarından korkmayı gerektiren hiçbir durum yok. Yeter ki biz o canlılara zarar vermeyelim. Kedi, köpek ve diğer bütün hayvanlar kendilerine sevgi ve ilgi gösterene zarar vermezler" diye konuştu.

"Kepez'e Hayvan hastanesi ve ambulansı"

Hayvanları Koruma Günü'nde, sokak hayvanlarına yönelik yapacakları projeleri de açıklayan Başkan Tütüncü, "Sokak hayvanlarımız için 2022 yılında çok güzel bir hayvan hastanesi yapıyoruz. Sokak hayvanları için ambulans uygulaması hizmetini başlatıyoruz. Çocuklarımızın, hayvan sevgilerini artırmak amacıyla da ayda bir kez atölye çalışması yapacağız" şeklinde konuştu.

"Kalplere ve gönüllere hayvan sevgisini yerleştirmeliyiz"

Başkan Hakan Tütüncü, "Çocuklarımız, atölye çalışması sırasında marangoz ustalarımızın yaptığı evlere bir çivi çaktığı zaman inanıyorum ki, çocuklarımızın bilincine hayvan sevgisini daha iyi yerleştirmiş oluruz. Sokak hayvanları ile insanların bir arada yaşaması gerektiğini iyi bir şekilde anlatamıyoruz. Bundan dolayı da belediyemize, zaman zaman kaldıramayacağı kadar sokak hayvanlarıyla ilgili büyük talepler geliyor. Dolayısıyla ortada bir sevgisizliğin, bir sevgi eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Yavrularımıza, hayvan haklarına katkı olarak yapabileceğimiz en güzel hizmet; bu sevgili yavrularımızın kalplerine, gönüllerine hayvanların sevgisini yerleştirmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarla parka tabela dikti"

Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasından sonra parka çocuklarla birlikte kedi ve köpek evleri yerleştirdi; ' Sokak Hayvanları 5199 Sayılı yasa gereği koruma altındadır. Hayvanların yaşam haklarına zarar vermek suçtur' Yazılı tabela dikti. Tütüncü, ilçedeki parklara, meydanlara bu tabelalardan seksen adet diktiklerini ve bu sayıyı artıracaklarını söyledi. - ANTALYA

Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak
Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak
Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak
Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak
Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak

Sokak Hayvanları, Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kepez'e hayvan hastanesi yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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