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Kıyafetlere monte edilebilen güneş enerjili "mini santral" geliştirildi - Son Dakika

Kıyafetlere monte edilebilen güneş enerjili "mini santral" geliştirildi

06.10.2021 11:09
Kıyafetlere monte edilebilen güneş enerjili

Antalya'da güneş enerji sistemleri üzerine çalışan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, Ar-Ge departmanında bazı elektronik aletlerin şarj edilmesine de imkan sağlayan güneş enerjili mini santral geliştirildi.

Antalya'da güneş enerji sistemleri üzerine çalışan CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ, Ar-Ge departmanında bazı elektronik aletlerin şarj edilmesine de imkan sağlayan güneş enerjili mini santral geliştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, cep telefonu ve tablet gibi elektronik aletlerin dışarıda da kolaylıkla şarj edilebilmesi düşüncesinden hareketle çalışmalara başladı.

Bunun için cekete, tişörte, plaj havlusuna monte edilebilen güneşten elektrik enerjisi üreten mini santraller üzerinde yoğunlaşan mühendisler, işi gereği sürekli dışarıda ya da tatilde dağda, plajda olan insanların hayatını kolaylaştıracak bir buluşa imza attı.

Güneş panellerini küçülten ve daha esnek bir hale getiren firma, küçük bir aparat ekleyerek, güneşten elektrik enerjisi üreten mini santraller üretti. Bunları ceketlerin, tişörtlerin arka ya da ön yüzüne, plaj havluların uç kısımlarına monte eden firma, yürürken, güneşlenirken telefonun ya da tabletin güneş enerjisiyle şarj edilmesini sağlayan sistem geliştirdi.

Powerbank fiyatına mini enerji santrali

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, cep telefonsuz bir an bile geçirmeyen insanların sık sık karşılaştıkları şarj problemini giderebilmek için, araştırma ve üretme biriminde fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kendisinin de şantiyede çalıştığı dönemlerde telefonu her yerde şarj etme imkanının olmadığını, bu nedenle sık sık priz aradığını anlatan Sarvan, doğanın sunduğu güneş enerjisini günlük yaşamda kullanılır hale getirebilecek güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Mesleği gereği sürekli dışarıda çalışan, doğa yürüyüşlerine çıkan, çobanlık yapan ya da sahilde güneşlenen insanların enerji sıkıntısı yaşamaması amacıyla mini santraller ürettiklerini aktaran Sarvan, şunları söyledi:

"Telefonumuzu her zaman şart edebilecek bir ortam bulamayabiliyoruz. Biz de ceketlerin, kıyafetlerin üzerine monte edilebilen güneşi elektrik enerjisine dönüştüren bir sistem geliştirdik. Bununla yürürken, dağa tırmanırken cep telefonlarınızı ya da powerbanklarınızı şarj edebiliyorsunuz. Yazın ya da kışın güneşi gördüğünüz her yerde elektriğe kavuşmuş oluyorsunuz. Günde birkaç defa doldurabilirsiniz. Bir powerbank fiyatına böyle bir enerji santrali alabiliyorsunuz. Fiyatı boyutlarına ve kullanımlarına göre değişiyor. 100 liradan başlayıp, daha yukarıya çıkan modelleri var. Herkesin alabileceği ve en az 30-40 yıl kullanabileceği bir ürün."

Esnek prototip, yer kaplamayan nitelikte bir ürün olduğunu dile getiren Sarvan, ürünün her yerde taşınabileceğini kaydetti.

"Yurt dışında çılgın talep var"

Plaj havluları için de ince uzun şekilde ürün geliştirdiklerini belirten Sarvan, mini santralin havlunun uç kısmına monte edildiğini, sahilde güneşi gördüğü müddetçe elektrik sağladığını bildirdi.

Güneşi her alanda kullanmak için bu tür çalışmalara yoğunluk verdiklerini dile getiren Sarvan, "Güneş çok önemli bir enerji kaynağı. Aslında her bir metrekareye bir somun ekmeği düşüyor, 100 metrekarelik bir evimiz varsa 100 ekmek parası her gün çatımıza düşüyor. Önemli olan bunu kullanabilmek." dedi.

Bazı ürünlerde seri üretime başlandığını ifade eden Sarvan, yurt dışında da ciddi bir taleple karşılaştıklarını kaydetti. Sarvan, "Üçüncü dünya ülkelerinde en büyük problem elektrik. Şehir merkezlerinde uzun süreli elektrik kesintileri oluyor. Bu ülkelerde her bir insanın cep telefonunu çalıştıracağı kadar enerjisini üretebileceği bir sistemin devamlı yanında olması çok büyük bir lüks. Yurt dışında çılgın talep var, bu talebi de CW enerji ve partnerleri ile karşılayacağız." diye konuştu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyafetlere monte edilebilen güneş enerjili 'mini santral' geliştirildi - Son Dakika Ekonomi


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