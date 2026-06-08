Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sona Erdi

08.06.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplantıda, Türkiye'nin ekonomi hedefleri ve yapısal reformlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı sona erdi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendiği, Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel şartlardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Yaşanan çoklu şoklara rağmen Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir izlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır" ifadelerine yer verildi.

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformların hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, "Sanayide dönüşümü hızlandıran, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" denildi.

EKK toplantısında görüşülen temel hususlar ise şu şekilde yer verildi:

"OVP yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir.

İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş; ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.

'Tek Durak Ofis' uygulamasında gelinen aşama değerlendirilmiş; yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir.

Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha ileri taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

13:56
Uçağı iniyor Hakan Safi’nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
12:35
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 14:08:49. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.