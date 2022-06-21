Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında fiyat istikrarı vurgusu öne çıktı - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında fiyat istikrarı vurgusu öne çıktı

21.06.2022 22:09

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantısında gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar konuşulurken fiyat istikrarı vurgusu yapıldı. Toplantının ardından yapılan açıklamada "Yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

"EK BÜTÇE SÜRECİYLE İLGİL HUSUSLARIN ÜZERİNDE DURULDU"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada; son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörülerin değerlendirildiği, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususların üzerinde durulduğu aktarıldı.

'GIDA ENFLASYONUNA KARŞI ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI"

Açıklamada; küresel ölçekte yaşanan gıda tedarik zincirlerindeki aksamalar ve yüksek fiyat artışlarından kaynaklı sorunların dikkate alındığı belirtilerek, "Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi'nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

EKK Toplantısı sonrası açıklama: Fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler değerlendirilmiştir

"ÖNCEKİ TOPLANTININ SONUÇLARI GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur. Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır."

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı
Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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