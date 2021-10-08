Üye Girişi
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü - Son Dakika

Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü

08.10.2021 11:28
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü

Filipinler, bölgeler arasında yeni rotalar oluşturarak ülkenin tarih ve kültürünü kutluyor.

Filipinler, bölgeler arasında yeni rotalar oluşturarak ülkenin tarih ve kültürünü kutluyor.

Filipinler Turizm Bakanlığı, ülkenin bölgeleri arasında yeni rotalar oluşturarak ülkenin tarih ve kültürünü kutluyor. Ülke, dünyanın geri kalanını ünlü sıcak konukseverliğiyle karşılamaya hazırlanırken, tüm turizm alanları için sağlık ve güvenlik protokollerini standartlaştırmaya da odaklanıyor.

Verilen bilgiye göre Filipinler, bu yıl denizci ve kaşif Ferdinand Magellan'ın dünyanın çevresinde ilk kez dolaşmasının 500'üncü yıl dönümü anma törenindeki çok önemli rolü kutluyor. Pilipinler'e 1521'de gelen Magellan, gelişen bir uygarlık keşfetti. Bu eski kültürel geleneklerin birçoğu, diğer kültürlerin getirdiği etkilerle birlikte bugün hala uygulanıyor. Bu, Filipinler'i farklı dönemlerden çeşitli kültürlerin bir araya geldiği ilginç bir varış noktası haline getirdi. Ülkenin zengin mirası ve kültürü sayesinde, ilgi çekici yerler ülkenin dört bir yanında yer alıyor. Bu tarihi yerlerin birçoğu tek bir şehirde rahatlıkla ziyaret edilebiliyor.

Filipinler seyahatinde ziyaret edebilecek bazı yerler şöyle açıklandı:

Ilocos

Kuzeyde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Paoay, Ilocos Norte'deki San Agustin Kilisesi gibi Barok kiliselerle İspanyol döneminin etkileri fazla. 17'nci yüzyılda inşa edilen kilise, 1973 yılında Ulusal Kültür Hazinesi ilan edildi. Museo Ilocos Norte; Ilocano, Igorot ve Itneg'in geleneksel giysileri, ev eşyaları, tören objeleri ve daha fazlasının yer aldığı sergilerle ziyaretçilerin bölgenin farklı kültürlerindeki hayata göz atmalarını sağlıyor.

Cebu

Burada Ferdinand Magellan'ın Filipinler'in Cebu şehrinde karaya çıkışının kalıntılarının yanı sıra Filipinler kıyılarında yapılan ilk vaftiz töreninin anısına Magellan'ın adı verilen bir anıtı ve sokağın karşısındaki Sto. Nino Basilikası'nı ziyaret edebilirsiniz. Sokağın karşısındaki Nino Basilica, Magellan tarafından Hara Humamay'a ve vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçen Cebu'lu Rajah Humabon'a hediye edilmiş olan Çocuk İsa resmine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Cebu Metropolitan Katedrali'ni ziyaret ederek anka kuşlarının oyma kabartmaları ve girişte nöbet tutan iki köpek gibi Çin etkilerini görülebilir.

Büyük Manila Bölgesi

Corregidor Adası, Manila yakınlarındaki stratejik konumu nedeniyle İspanyol döneminde savunma kalesi görevi gördü. 2'nci Dünya Savaşı sırasında Filipinler ve Amerikan askerleri tarafından Japon kuvvetlerine karşı garnizon olarak kullanıldı. Garnizonun kalıntıları, savaş alanında hayatını kaybedenler için bir anıt olarak günümüzde ziyaret edilebiliyor.

Manila

Intramuros'taki Santiago Kalesi, Filipinler'in ulusal kahramanı Dr. Jose Rizal'ın şimdi Rizal Park olan Bagumbayan'da idam edilmeden önce hapsedildiği bir İspanyol kalesiydi. Taş surları hala sağlam olan kale, Rizal'ın hayatını anan bir müzede tarihi kalıntıların sergilendiği halka açık bir park. Baluarte de San Diego, şehrin taş surlarının bir parçası olan Intramuros'un başka bir parçasıdır. Ziyaretçiler, birbiriyle kesişen yolları ve bir merdiveni takip ederek işgalcilere karşı koruma olarak topların stratejik olarak yerleştirildiği yerlere ulaşabiliyor.

Batı Visayas

Bacolod, şeker kamışı tarlaları ve İspanyol döneminde çiftçilerin nasıl yaşadığını gösteren yakındaki miras evleri ile tanınıyor. Ziyaret edebileceğiniz evler arasında, bölgede ticari ölçekte şeker kamışı yetiştiriciliğini yaygın hale getiren ilk kişi olarak kabul edilen Fransız Yves Leopold Germain Gaston'un oğlu Victor Gaston tarafından 1898 yılında inşa edilen Balay Negrense ve Don Mariano Ledesma Lacson'un eşi Maria Braga Lacson için yaptığı bir malikanenin yangın sonucu yerle bir olmasından sonra geriye kalan kalıntılar yer alıyor.

Doğu Visayas

Bölge tarih ve kültür bakımından zengin. Geliştirilmiş yeni güzergahlardan biri de gezginleri hac için kültürel miras olan 7 taş kiliseye götüren Sinugdan 500'üncü Yıl Dönümü Turu: Her ikisi de Baybay şehrinde yer alan Immaculate Conception Kilisesi ve İşçi Aziz Isidore Şapeli; Hilongos, Leyte'de yer alan Immaculate Conception Kilisesi; Matalom, Leyte'de yer alan İşçi Aziz Joseph Kilisesi; Maasin şehrinde yer alan Hz. Meryem'in Göğe Yükseliş Katedrali; Malitbog'daki Sto Nio Kilisesi ve San Juan'daki Vaftizci Yahya Kilisesi; bu kiliselerin tamamı Güney Leyte'de bulunuyor. Tur kapsamında turistler, Hinunangan'daki San Pedro ve San Pablo Adaları veya Macrohon'daki Molopolo - Sta. Cruz Balık ve Kuş Cenneti gibi bölgedeki diğer turistik noktaları da ziyaret ettikten sonra 30 Mart 1521'de Asya'daki tarihi ilk Katolik Ayinin yapıldığı Limasawa Adası'na gidebilecekler.

Hediyelik eşyalar

Burada ülkenin zengin ve çok çeşitli kültürünü sergileyen hediyelik eşyalar bulanabilir. Rattan, bayong adı verilen alışveriş çantalarından evde eşya saklamak için kullanılan kutulara kadar geleneksel ambalajlama için kullanılan yerel malzemelerden biri. Banig (hasır dokuma) bir başka Filipin dokuma ürünü olup uyumak için veya çanta ve ev aksesuarı olarak kullanılıyor.

Filipinler Turizm Bakanlığı, varış noktalarında standartlaştırılmış sağlık ve hijyen protokolleriyle güvenli bir ziyaret yapılmasını sağlıyor. Turizm Bakanlığı, COVID-19 salgını sırasında güvenli seyahat sağlayacak standartlaştırılmış küresel sağlık ve hijyen protokollerini benimsediği için Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından SafeTravels Stamp (Güvenli Seyahat Damgası) ile ödüllendirilmiş olup, sadece akredite olan tesislerin açık kalabilmesini ve konuk kabul edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı inceleme ve değerlendirme yapıyor. - İSTANBUL

Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü
Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü

Ferdinand Magellan, Togo Cumhuriyeti, Filipinler, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı 12:30 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu 09:55 İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 12:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kültürel miras niteliğindeki turistik yerlerde Filipin kültürü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement