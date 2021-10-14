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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

14.10.2021 09:00
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan güçlü bilançolara çevirmesi ve para politikasına dair belirsizliklerin azalmasının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağını enflasyonist kaygılardan güçlü bilançolara çevirmesi ve para politikasına dair belirsizliklerin azalmasının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylece, yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantısına ait tutanaklar da varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağı sinyalini verdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomik toparlanmanın yolunda gitmesi şartıyla gelecek yılın ortalarında sona erecek kademeli bir daralma sürecinin uygun olabileceğini değerlendirdiği aktarılarak, "Toplantıdaki bazı Fed yetkilileri, mevcut enflasyon baskılarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceği endişesini dile getirdi. Üyelerin çoğu, arz kesintileri ve iş gücü sıkıntısının daha uzun sürebileceğini, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve bunun fiyatlar ile ücretler üzerinde varsayılandan daha büyük ve kalıcı etkilerinin olabileceğini belirtti. Üyelerden bazıları, yukarı yönlü risklerle birlikte 2022'de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, tutanakların tahvil alımlarının azaltılması sürecinde izlenecek yola dair patikayı netleştirdiğini belirterek, buna karşın Fed'in geçici enflasyon söyleminden uzaklaştığını kaydetti.

Bugün New York Fed Başkanı John Williams, Fed Richmond Başkanı Thomas Barkin ve Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic'in açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte tahvil alımlarının azaltılmasından ziyade faiz artırımlarına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacağını kaydetti.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin şirket bilançoları da açıklanmaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı yüzde 24 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında dün pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi güç kaybetti, tahvil piyasasına ise alım geldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazandı, Dow Jones endeksi ise 34.377 puanla yatay seyretti. Dolar endeksi dün yüzde 0,5 düşüşle 94 sınırına kadar gerilemesinin ardından bugün 94,1 seviyelerinde bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,60 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,53'ün altını görürken, bugün yüzde 1,55 seviyesinde dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının bugüne alış ağırlıklı bir seyirle başlaması dikkati çekerken, bugün Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo'nun açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançolarının hisse bazlı hareketleri artırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa tarafında, yatırımcıların odağını küresel büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerden, şirketlerin üçüncü çeyreğe ilişkin güçlü bilançolarına çevirmesiyle dün pay piyasalarında yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün azalan dolar talebinin etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyesi olan 1,16'yı test ederken, bugün 1,1590 seviyelerinde yatay seyrediyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan Frank Elderson ile Andrea Enria'nın yapacağı konuşmalar öncesinde, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne pozitif başladığı görülüyor.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,7 artarken, ÜFE yüzde 10,7 artış ile 26 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'da ise ağustos ayına ilişkin nihai sanayi üretim verileri beklentileri karşılamadı. Pay piyasaları tarafında yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kaybederek günü 1.413,54 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,5'lik artışla 9,0881'den günü tamamlamasının ardından bugün 9,1872 ile tarihi zirvesini gördü ve şu dakikalarda 9,1640'tan işlem görüyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını belirten analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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