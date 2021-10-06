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Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci - Son Dakika

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci

06.10.2021 12:20
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege Port Limanı'na Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 482 yolcusuyla yanaştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege Port Limanı'na Norveç bayraklı 'Viking Sea' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 482 yolcusuyla yanaştı.

Pandemi nedeniyle geçen yıl Türkiye'deki kruvaziyer limanlarına girişi yasaklayan, bu limanlara uğrayan gemilere de 15 gün karantina şartı getiren Yunanistan, Galataport İstanbul ile Kuşadası'nı yasak kapsamından çıkardı. Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, iki limana da 1 Ekim tarihinden itibaren deniz hudut kapılarını açtıklarını duyurmasının ardından Kuşadası Ege Port limanına ilk seferini gerçekleştiren Norveç Bayraklı Viking Sea isimli kruvaziyer gemisinin gelmesi sevinçle karşılandı.

Viking Sea isimli kruvaziyer gemisinden inen çoğunluğu Amerikalı yolculardan bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi'ni ziyarete giderken, tur programına katılmayan yolcular ise Kuşadası Çarşısı'nı gezip, alışveriş yaptı.

Kuşadası Limanı ve turizmi için önemli bir gün olduğunu belirten Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü Aziz Güngör, "3 hafta önce ülkemize ilk kruvaziyer gemi seferi Kuşadası limanına gerçekleşmişti. Bugünkü gerçekleşen gemi seferinin önemi ise, Yunanistan deniz hudut kapılarını çok uzun zamandır Türkiye'ye kapalı tutuyordu. Bu nedenle birçok kruvaziyer gemisi Türkiye'ye sefer yapamıyordu. Bu konuda ciddi bir uğraşı oldu ve en sonunda Yunan makamları Türkiye'de sadece Kuşadası ve İstanbul limanı olmak üzere iki limana deniz hudut kapılarını açtı. Bu haberden sonra birçok gemi firması Türkiye'yi tekrar programına almaya başladı. Norveç bayraklı Viking Sea isimli kruvaziyer gemisi de bunlardan ilki. Bu yüzden bu seferin özelliği Yunanistan'ın Türkiye ile kararından sonra gelen ilk gemi olması" dedi.

Güngör açıklamasının devamında, "Yunanistan'ın kararından sonra birçok gemi firması Türkiye'yi tekrar programına almakta. Türkiye'nin kruvaziyer turizminde en öncü limanı olan Kuşadası Ege Port Limanına daha fazla gemi seferi beklemekteyiz. Umudumuz bu yıl bitene kadar 20 gemi seferi daha gerçekleşmesi. Eğer her şey yolunda giderse özellikle covid-19 aşılama programı dünyada başarıyla devam ettiği takdirde, Kuşadası için çok iyi bir sene olacak. 2019-2021 yılındaki kuruvaziyer turizmindeki gerilemeden sonra 2022 yılında çok hızlı bir büyüme bekliyoruz. 2022 yılında 500 gemi seferi ile birlikte gemi kapasitelerini göz önüne alarak 900 bin yolcu gelecek. Bugüne kadar Kuşadası'na beklenen en yüksek yolcu sayısı. Fakat pandemi nedeniyle gemi doluluk oranları farklılık gösterebiliyor. Ama yine de çok uzun bir aradan sonra Kuşadası ve Türkiye için çok iyi bir sene olacak inşallah 2022 yılı. 27-30 Eylül'de dünyanın ön önemli fuarı olan ABD'deki "Seatrade Cruise Global"de idik. Fuardan da çok önemli haberlerle döndük. Türkiye'ye müthiş bir ilgi var. Tüm gemi sektörü heyecanla Türkiye'yi tekrar programına almak istiyor. 2022 ve 2023 yılı kruvaziyer turizminde Türkiye'nin konuşulduğu yıllar olacak" dedi.

Viking Sea isimli kruvaziyer gemisinin kaptanı Magus Bergen'e Aziz Güngör tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci

Kuşadası, Türkiye, Norveç, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci - Son Dakika Ekonomi


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