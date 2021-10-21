Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için "Geleceği Yazanlar Takımı"nı kurdu

Geleceğin yazılımcılarına ilham olmak amacıyla 2019'da başlatılan Logo Yazılım'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Geleceği Yazanlar Atölyesi'nin (GYA)" sürdürülebilirlik ilkesi ışığında devam projesi "Logo Geleceği Yazanlar Takımı" kuruldu.

Logo Yazılım açıklamasına göre, yerli iş yazılımları şirketi Logo Yazılım ile Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un iş birliğinde hayata geçen Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi mezunlarından 3. sınıfa giden 7 kız ve 7 erkek öğrencinin yer aldığı bir takım oluşturuldu. Takımlara seçilen öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca kodlama, robotik, maker, STEM eğitimi alacakları, haftada 4 saatlik atölye çalışmalarına katılacak.

Atölye çalışmalarındaki içeriklerde; kodlama başlığı altında Scratch, Kodu Game Lab, Python, Roblox, Small Basic, Ruby, Alice ele alınacak. Robotik başlığı altında Pinoo ve Tinkercad Simulation eğitimleri verilecek. Maker ve STEM+A başlıklarında proje bazlı çalışmalara yoğunlaşılacak. Tasarım başlığı altında ise Tinkercad, Cura, 3D Yazıcılar ve Renderforest ile animasyon eğitimleri verilecek.

Geleceği Yazanlar Takımı "tarım, hayvan dostlarımız, çevre, enerji, sağlık, engelliler ve yaşlılar" temalarında projeler geliştirecek. Öğrencilerin projeleri ile uluslararası veya ulusal, il, ilçe ve bölgesel bazlı yarışmalara katılması hedefleniyor.

Kurulduğu günden bu yana 2 binden fazla öğrenciye dokunan Geleceği Yazanlar Atölyesi, fiziksel olarak Türkiye'nin farklı noktalarında robotik kodlama atölyeleri kurmaya, ilgili okullardaki öğretmenleri eğiterek geleceğin yazılımcılarına ilham olmaya etki alanını genişleterek devam etmeyi hedefliyor.

Salgın döneminde de hız kesmeyen Logo Yazılım, uzaktan eğitimle 332 öğrenciye 4 haftalık atölyelerle eğitim vermeye devam etti. Böylece gerek sınıf içi gerek uzaktan erişimle eğitim modelini geliştirdi.

"Eğitime verdiğimiz desteğin artarak devam etmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi'ne katılarak eğitim alan öğrenci sayısının her yıl daha da arttığını ve son olarak 7 kız 7 erkek öğrenciden oluşan bir takım kurduklarını belirterek, "Logo Yazılım olarak eğitime verdiğimiz desteğin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Kurduğumuz takımdaki öğrencilerimizin elde edeceği başarıların diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız, geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak için başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk projemizin bu şekilde gelişerek devam etmesinden ve öğrencilerimizin büyük bir heyecan ve hevesle katılım göstermesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BÇBD Kurucusu Leyla Tekbulut da dernek olarak 2015 yılından bu yana eğitime destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün 40 binden fazla çocuğa eğitim desteği veriyoruz ve Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde faaliyet gösteriyoruz. 300 civarında okul ve 500'den fazla öğretmen ile doğrudan iletişimdeyiz ve okullara toplamda 40 bin kitap gönderimi yaptık. Tüm bunları ise dernek çatısı altında bir araya gelen 400 gönüllü ile gerçekleştirdik. İlk kodlama atölyesini göçmen, okuma-yazma bilmeyen çocuklarla hayata geçirdik. Atölye sırasında bu çocukların okuma yazma bilmemesine rağmen kodlamayı rahatlıkla yapabildiğini gördük.

Sonrasında bu çalışmadan aldığımız ilhamla Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak bu projemizi ülke çapında yapmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktayı, ne kadar doğru karar verdiğimizin bir karşılığı olarak değerlendirebiliriz. 2019'da hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazanlar Atölyesi projesinin gelişimini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Geleceği Yazanlar Takımı'mız çok özel öğrencilerden oluşuyor. Bu takımın hem ulusal hem uluslararası çapta kazanacağı başarılara yürekten inanıyorum."

Atölye Vizyon Kurucusu Rıdvan Canbaz ise "2016'da kurulduğumuz günden bu yana 'maker' kavramı, STEM+A, robotik kodlama eğitim modeli çalışmalarının temelini oluşturuyoruz, içerik ve müfredat konularına büyük önem veriyoruz. Logo Geleceği Yazanlar Takımı'nın yaratacağı başarıda onlara yol gösterici olacak uzman öğretmenlerimizle büyük bir sinerji yaratacağımızı düşünüyorum. Bu iş birliğinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.