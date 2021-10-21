Üye Girişi
Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için "Geleceği Yazanlar Takımı"nı kurdu - Son Dakika

Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için "Geleceği Yazanlar Takımı"nı kurdu

21.10.2021 12:24
Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için

Geleceğin yazılımcılarına ilham olmak amacıyla 2019'da başlatılan Logo Yazılım'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Geleceği Yazanlar Atölyesi'nin (GYA)" sürdürülebilirlik ilkesi ışığında devam projesi "Logo Geleceği Yazanlar Takımı" kuruldu.

Geleceğin yazılımcılarına ilham olmak amacıyla 2019'da başlatılan Logo Yazılım'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Geleceği Yazanlar Atölyesi'nin (GYA)" sürdürülebilirlik ilkesi ışığında devam projesi "Logo Geleceği Yazanlar Takımı" kuruldu.

Logo Yazılım açıklamasına göre, yerli iş yazılımları şirketi Logo Yazılım ile Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un iş birliğinde hayata geçen Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi mezunlarından 3. sınıfa giden 7 kız ve 7 erkek öğrencinin yer aldığı bir takım oluşturuldu. Takımlara seçilen öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca kodlama, robotik, maker, STEM eğitimi alacakları, haftada 4 saatlik atölye çalışmalarına katılacak.

Atölye çalışmalarındaki içeriklerde; kodlama başlığı altında Scratch, Kodu Game Lab, Python, Roblox, Small Basic, Ruby, Alice ele alınacak. Robotik başlığı altında Pinoo ve Tinkercad Simulation eğitimleri verilecek. Maker ve STEM+A başlıklarında proje bazlı çalışmalara yoğunlaşılacak. Tasarım başlığı altında ise Tinkercad, Cura, 3D Yazıcılar ve Renderforest ile animasyon eğitimleri verilecek.

Geleceği Yazanlar Takımı "tarım, hayvan dostlarımız, çevre, enerji, sağlık, engelliler ve yaşlılar" temalarında projeler geliştirecek. Öğrencilerin projeleri ile uluslararası veya ulusal, il, ilçe ve bölgesel bazlı yarışmalara katılması hedefleniyor.

Kurulduğu günden bu yana 2 binden fazla öğrenciye dokunan Geleceği Yazanlar Atölyesi, fiziksel olarak Türkiye'nin farklı noktalarında robotik kodlama atölyeleri kurmaya, ilgili okullardaki öğretmenleri eğiterek geleceğin yazılımcılarına ilham olmaya etki alanını genişleterek devam etmeyi hedefliyor.

Salgın döneminde de hız kesmeyen Logo Yazılım, uzaktan eğitimle 332 öğrenciye 4 haftalık atölyelerle eğitim vermeye devam etti. Böylece gerek sınıf içi gerek uzaktan erişimle eğitim modelini geliştirdi.

"Eğitime verdiğimiz desteğin artarak devam etmesini hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) M. Buğra Koyuncu, Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi'ne katılarak eğitim alan öğrenci sayısının her yıl daha da arttığını ve son olarak 7 kız 7 erkek öğrenciden oluşan bir takım kurduklarını belirterek, "Logo Yazılım olarak eğitime verdiğimiz desteğin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Kurduğumuz takımdaki öğrencilerimizin elde edeceği başarıların diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız, geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak için başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk projemizin bu şekilde gelişerek devam etmesinden ve öğrencilerimizin büyük bir heyecan ve hevesle katılım göstermesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

BÇBD Kurucusu Leyla Tekbulut da dernek olarak 2015 yılından bu yana eğitime destek verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün 40 binden fazla çocuğa eğitim desteği veriyoruz ve Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde faaliyet gösteriyoruz. 300 civarında okul ve 500'den fazla öğretmen ile doğrudan iletişimdeyiz ve okullara toplamda 40 bin kitap gönderimi yaptık. Tüm bunları ise dernek çatısı altında bir araya gelen 400 gönüllü ile gerçekleştirdik. İlk kodlama atölyesini göçmen, okuma-yazma bilmeyen çocuklarla hayata geçirdik. Atölye sırasında bu çocukların okuma yazma bilmemesine rağmen kodlamayı rahatlıkla yapabildiğini gördük.

Sonrasında bu çalışmadan aldığımız ilhamla Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak bu projemizi ülke çapında yapmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktayı, ne kadar doğru karar verdiğimizin bir karşılığı olarak değerlendirebiliriz. 2019'da hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazanlar Atölyesi projesinin gelişimini görmek beni çok heyecanlandırıyor. Geleceği Yazanlar Takımı'mız çok özel öğrencilerden oluşuyor. Bu takımın hem ulusal hem uluslararası çapta kazanacağı başarılara yürekten inanıyorum."

Atölye Vizyon Kurucusu Rıdvan Canbaz ise "2016'da kurulduğumuz günden bu yana 'maker' kavramı, STEM+A, robotik kodlama eğitim modeli çalışmalarının temelini oluşturuyoruz, içerik ve müfredat konularına büyük önem veriyoruz. Logo Geleceği Yazanlar Takımı'nın yaratacağı başarıda onlara yol gösterici olacak uzman öğretmenlerimizle büyük bir sinerji yaratacağımızı düşünüyorum. Bu iş birliğinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Atölye, Tarım, Game, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için 'Geleceği Yazanlar Takımı'nı kurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü 12:45 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak 12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar 11:43 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Bakan Koca'nın 11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi 10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 10:07 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"

Son Dakika Haberleri
12:55 Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı
12:44 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı         
12:56
MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı         
12:30
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti         
12:04
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 13:05:12. #1.12#
SON DAKİKA: Logo Yazılım, sürdürülebilir bir gelecek için "Geleceği Yazanlar Takımı"nı kurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement