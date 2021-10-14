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Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak - Son Dakika

Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak

14.10.2021 17:42
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bundan sonra sendikalı ile sendikasızın arasındaki makası açacak şekilde teklifler getireceğiz.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bundan sonra sendikalı ile sendikasızın arasındaki makası açacak şekilde teklifler getireceğiz. İşçi sendikacılığında bu sistemi hissettireceğiz." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Yalçın, Vali Kamuran Taşbilek ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen İl Divan Toplantısına katılan Yalçın, sendika olarak ilk andan toplu sözleşme hakkı aldıkları döneme kadar çok ciddi emek ve gayret verdiklerini söyledi.

Yalçın, son toplu sözleşme ile önemli kazanımların elde edildiğine işaret ederek, "Bundan önceki süreçte toplu görüşmede yetkisiz ve etkisiz memur sendikalarının yaptırımı olmaması nedeniyle masaya boş gidilip boş gelindiği zeminlerden toplu sözleşme hakkını almamız ile beraber masanın bir anlamı oldu. Bununla beraber oluşturduğumuz yelpaze ile her geçen gün büyüdü ve şuan 350 kazanımın altında Memur-Sen olarak imzamız var." diye konuştu.

Memur-Sen ile memur sendikacılığının büyük bir seviye kazandığına işaret eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde almamız gereken çok fazla mesafe var. Bizim memur sendikacılığı olarak yaptığımız işin değerinin olmadığına ilişkin tartışmaları destekleyen ve kuvvetlendiren şey, aldığımız kazanımın, yetkili sendikanın üyesinin yanında diğer sendika üyelerine de sendika üyesi olamayana da herkese dağıtılan ama alın terinin, emek hakkının asla gözetilmediği bir değersiz zeminimizin olmasıydı. Yetkili ile yetkisizi, sendikalı ile sendikasızı bir tutan, yapanın da yatanın da beraber değerlendirildiği adaletsiz bir zemin var. Biz bütün toplantıda şunu söyledik, sendikalı ile sendikasız arasında makas olmalı. Bu toplu sözleşmede şükürler olsun ki bu makası önemli bir oranda koyduk. Artık sendikalı ile sendikasız arasında 400 lira gibi bir fark var. Sendikalı 2022 yılı içerisinde 1600 lira fazla alacak. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sendika üyesi olanlar bu farkı alacak."

Yalçın, sendika olarak temel isteklerinin, artırımlı ödeme kısmının sadece yetkili sendika üyelerinin almasını sağlamak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Para sendikanın kasanına değil, yetkili sendikalının cebine gitsin istiyoruz. Biz yıllarca bu mücadeleyi verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Fakat masada yüzde 1 barajı getirildi. İşçilerde yüzde 1 örgütlenme oranını geçemeyenler toplu sözleşme yapamıyor. Önce sendika olduğunu ispat etmen gerekiyor. Yeni toplu sözleşmede memur sendikacılığına da bu kuralı getirerek bir düzenleme getirttik. Ocaktan itibaren başlayacak bu kural ile 15 Ocak'taki maaşlarda yüzde 1 barajını geçemeyenlerde 135 lira aşağıya inmiş olacak."

Sendikalıların oluşturduğu güç ile masada yer aldıklarını dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme ikramiyesi olarak 350 lira alınması için anlaşmıştık. Ama biz bu teklifi değiştiriyoruz. Biz sadece sendikalılara istiyoruz. 100 lira üzerine koyarak bu maddeyi geçelim istiyoruz. Bu madde ile sendikalı kişiye 265 lira ilave etmiş olduk. Sendikalının maaşına 2 puan ilave gelerek 28'den 30 puana çıkartıyoruz. Bu yüzden örgütümüzü her geçen gün büyüteceğiz. Bundan sonra sendikalı ile sendikasızın arasındaki makası açacak şekilde teklifler getireceğiz. İşçi sendikacılığında bu sistemi hissettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak

Ercan Çimen, Ali Yalçın, Memur Sen, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak - Son Dakika
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