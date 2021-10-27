Mersin'in ilk 9 aylık ihracatı 2 milyar 859 milyon dolar

MERSİN (İHA) – Mersin'in eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 356 milyon 471 bin dolara yükseldi. Mersin'de 2021'in ilk 9 ayındaki ihracat ise 2 milyar 859 milyon 643 bin dolara ulaştı. Kentin eylül ayı ithalatındaki artış ise yüzde 49,5 ile 391 milyon 265 bin dolar oldu. İlk 9 aylık ithalat toplamı da 2 milyar 690 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Eylül 2021 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye geneli ihracat eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mersin'in eylül ayı ihracatı yüzde 30,9 arttı

TÜİK açıklamasında Mersin'in dış ticaret verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de ihracat eylül ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 30,9 artarak 356 milyon 471 bin dolara yükseldi. İHA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre Mersin, bu yılın ağustos ayındaki 292 milyon 141 bin dolarlık ihracatını da eylül ayında 64 milyon 330 bin dolar artırmayı başardı. Mersin'in yılın 9 ayındaki ihracat toplamı ise 2 milyar 859 milyon 643 bin dolara ulaştı.

Mersin'de ilk 9 ayda 2 milyar 690 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti

TÜİK verileri, Mersin'in eylül ayı ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 391 milyon 265 bin dolara yükseldiğini ortaya koydu. Ağustos 2021'de 311 milyon 219 bin dolarlık ithalat yapılan kentteki bir aylık artış miktarı ise 80 milyon 46 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in ilk 9 aylık ithalat toplamı da 2 milyar 690 milyon 591 bin dolara yükseldi. - MERSİN