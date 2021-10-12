Mücevher sektöründen ilk 9 ayda 3 milyar 883 milyon dolar ihracat

Mücevher ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 58,52'lik artışla 501,3 milyon dolara ulaşırken 9 ayda toplam mücevher ihracatı yüzde 57,4 artarak 3 milyar 883 milyon dolara ulaştı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ürün gruplarına bakıldığında eylül ayında en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu takip etti.

Ocak - Eylül ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi BAE ve İngiltere takip etti.