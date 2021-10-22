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Nazilli'de ekonomiye can verecek projeler sürüyor - Son Dakika

Nazilli'de ekonomiye can verecek projeler sürüyor

22.10.2021 00:57
Nazilli'de ekonomiye can verecek projeler sürüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından yaptırılan 18 işyerinin tapuları törenle teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından yaptırılan 18 işyerinin tapuları törenle teslim edildi.

Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde yapılan törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile işyeri sahipleri katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 2020 yılının Kasım ayında temelini attıkları 18 dükkanın tapularının bugün mal sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "2011 yılında Nazilli Belediyesi ile imzaladığımız protokolden sonra ortaya çıkan rezerv alanlar, Kooperatifimiz tarafından çeşitli tarihlerde yapılan projeler neticesinde; bin 500 m2 ile 4 bin m2 arasında değişen arsalar olarak ortaklarımıza ve ekonomiye kazandırılmıştır. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin amacı; küçük sanayicilerin günün icaplarına uygun modern ve teknik şartlara haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamaktır. Kooperatif Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, sürekli gelişen vizyonumuz ile yeni projeler, yeni yatırımlar yapmaya gayret gösterdik. Hiçbir zaman yaptıklarımız yeterli düşüncesinde olmadık. Bu yatırım ve projeleri yaparken azami kalite, asgari maliyet politikamızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Yönetim Kurulumuzun yatırım ve hizmet odaklı çalışmaları doğrultusunda mülkiyeti Kooperatifimize ait ancak atıl durumda bulunan bu alanı Nazilli ekonomisine kazandırmak için 18 işyeri için bir proje hazırlandı ve mümkün olan en kısa sürede ortaklarımızın hizmetine sunuldu. Ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda modern ve ufuklarını açacak yeni işyerleri inşa ettik. Yüzölçümleri 400 m2 ile bin 550 m2 arasında değişen işyerlerinin firmaların gelişmesi ve büyümesi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ancak Nazilli Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı olarak belirlenen sahanın, aslında Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin tek büyüme alanı olması nedeniyle büyük ölçekli rezerv alanları kullanma imkanımız kalmamıştır. Ortaklarımızdan gelen talepler neticesinde Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifimiz tarafından bundan sonra ortak olan esnafımız için yeni yapılacak işyerleri 300 ile 500 m2 arasında olması planlanmaktadır. Potansiyeli bulunan küçük ölçekli işletmelerin, büyümeleri, vizyonlarını çağın şartlarına uydurmaları için mutlak surette bugün teslimini yapacağımız ölçekte işyerlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi şu anda Nazilli'nin üretim ve ticaret merkezi konumundadır. Buradaki işyerleri ve işletmeler, zannedildiği üzere yağlı-paslı gayrisıhhi ortamlarda değil, son teknoloji makine ve ekipmanların kullanıldığı, çağın gereklerini yerine getirmeye gayret eden bir anlayış içinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Sümerbank ve Köytaş'ın kapanması sonrasında ilçenin üretim merkezi Sanayi Sitesindeki işyerleri olmuştur. Üretim yapan, istihdam oluşturan işyerleri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin çatısı altında daha da gelişeceklerdir. Bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da üretim ve imalat anlamında bölgenin çekim merkezi olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Nazilli'nin yeni ticaret ve sanayi alanlarına ihtiyacı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu konudaki çalışmaların daha hızlı ve ortak akıl ile yürütülmesi düşüncesindeyim. Mevcut sanayi ve ticaret alanlarının yeterli olmadığı, yeni alanların tahsis edilemediği günümüzde; sanayi sitesi işletme kooperatifinin kendi imkanlarıyla yaptığı bu işyerleri Nazilli ekonomisi için can suyu olacaktır. Kendi öz sermayesi ile yatırım yapmak isteyen işletmeler maalesef uygun alan bulamadıklarından yatırımlarından vazgeçiyorlar veya yatırımlarını başka bölgelere kuruyorlar. Böylece gençlerimiz için yeni istihdam imkanlarını daha doğmadan öldürmüş oluyoruz. Bu durumun önüne geçmek, büyük kentlere giden yetişmiş insan gücümüzü tekrar kazanmak için Nazilli'nin bu tür proje ve çalışmalara ihtiyacı bulunmaktadır. Bütün bu şartlar göz önüne alındığında anahtar teslimi şeklinde yapılan bu işyerlerinin değerinin bir kat daha arttığı düşüncesindeyim. Toplam 11 bin 500 m2'lik bir alan üzerinde inşa edilmiş bulunan 18 adet işyerinin gerek mimarisi ve gerekse fiziksel imkanları ile Nazilli için örnek bir proje olduğu ve bu işyerlerinin bölge sanayisine ivme kazandıracağı inancındayım. İşyerlerinin tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 500 kişilik bir istihdam imkanı oluşturacaktır. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak gücümüz ve yetkimiz dahilinde siz ortaklarımız için yatırım imkanları oluşturmaya, gayrimenkullerimizi katma değer oluşturacak işletmelere dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta yönetim ve denetim kurulu olmak üzere, mimar ve müteahhidimize, kooperatif personeline, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, daha büyük işletmelerimizin tapu teslimlerini ve açılışlarını yapmak ümidiyle; işyerlerinin sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ekonomik krizle birlikte bürokraside yaşadıkları zorlu süreci aşarak tapu teslim aşamasına geldiklerini ifade ederek, "Sanayicimizin ihtiyacı olan iş alanlarının yapılabilmesi için zorlu bir süreç atlattık. Yarınların daha iyi olabilmesi ve ekonominin düzelebilmesi için üretim yapmak zorundayız. Paydaşlarımızla birlikte zorlu süreci aşarak bu noktaya gelindi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli için özel günlerden birisini daha yaşadıklarını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "Nazilli'nin ekonomik hayatı için önemli bir yatırımı hizmete açıyoruz. Küçük ölçekli yatırımla en az 500 kişiye istihdam sağlanacak. OSB'nin gelişmesi için yeni alanlara ihtiyacımız var. Nazilli'nin gelişip büyüyebilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüklenici firma yetkilisi yaptığı konuşmada böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından işyeri sahiplerinin tapuları teslim edildi ve işyerleri gezilerek yapılacak işler değerlendirildi. - AYDIN

İstihdam, Nazilli, Yatırım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nazilli'de ekonomiye can verecek projeler sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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