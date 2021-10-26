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Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon - Son Dakika

Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon

26.10.2021 11:59
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon

Nilüfer Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 659 milyon lira olarak belirlendi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 659 milyon lira olarak belirlendi.

Nilüfer Belediye Meclisi, Turgay Erdem başkanlığında 2022-2024 stratejik planı, 2022 yılı performans programı ve 2022 mali yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Mecliste önce stratejik plan revizyonu ve 2022 yılı performans programı oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.

Nilüfer'de 5 yıllık stratejik hedefleri belirlerken kurum olarak hem analize dayanan, hem de paydaş beklentilerini karşılayan bir stratejik plan oluşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Fakat 5 yıllık planımızın daha ilk yılında bütün dünyayı saran pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçten tabii ki stratejik hedeflerimiz de etkilendi. Hedeflerimizin pandemi bakış açısıyla gözden geçirilmesi gerektiği için bu revizyon çalışmaları yapıldı" dedi.

Dünya nüfusunun hızla arttığı, ancak zirai üretimin ve doğal kaynakların azaldığı bir çağda, insanlığın iklim krizi, ekonomik kriz ve pandemi gibi üst üste eklenen sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çeken Başkan Erdem şöyle devam etti:

"Bugün artık herkes zirai üretimin önemini kavradı. Nilüfer'de tarımı canlandırmak için gösterdiğimiz çaba toplumda karşılık buluyor. Sağlıklı gıdanın hem üretilmesi, hem de ulaşılabilir kılınması için 2022 yılında da bu alandaki çalışmalarımız sürecek. Kamu alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve karbon ayak izimizin düşürülmesine yönelik çabalarımız devam edecek. Turizme yönelik iş birliklerini geliştireceğimiz 2022 yılında, Gölyazı'nın arkeolojik değerlerini turizme kazandırma çalışmalarımız da devam edecek" dedi.

2022 yılında, en büyük bütçe kalemlerinden birinin yol-asfalt ve bisiklet yolu çalışmalarının oluşturacağını belirten Başkan Erdem, "Nilüfer'de sık sık şikayet konusu olan sokak hayvanları konusuna da kalıcı bir çözüm getirecek ve Doğal Yaşam Merkezi Projemizi 2022 yılında hayata geçireceğiz. Nilüfer'e "kültür-sanat ve spor kenti" kimliğini kazandıran etkinliklerimiz de elbette pandeminin elverdiği ölçüde ve biçimde devam edecek. Ayrıca sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımızın yükünü hafifletme çabamız da sürecek" diye konuştu.

Meclis'te Nilüfer Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi de görüşüldü. Görüşmeler sırasında soruları yanıtlayan Başkan Erdem, Türkiye'deki ekonomik duruma dikkat çekerek "Geçen yıl yaptığımız harcamaları bütün müdürlükler değerlendirdi ve önümüze koyduklarında çok büyük farklılıklar olduğunu gördük. Yapılan hizmetlerin geçen yıla göre maliyet oranında ne kadar arttığı ortada. Gelir gider farklarına bakıyoruz. Gerçekleştirme oranlarında gelir gider oranının denk olmasını sağlayan bir belediyeyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yaptığımız bütün yatırımlarda ona göre değerlendirme yapıyoruz. Bu arada gelirlerdeki azalmayı konuşurken, bütçenin yüzde 10'ununa denk gelen bölümünün Büyükşehir Belediye Başkanının iki dudağından çıkan tek bir kelimeyle kesildiğini de hatırlatmak isteriz. Katı atık bedelleri bir gecede yok oldu. Bu, bütçemizin yüzde 10'una denk geliyor" dedi.

Yapılan oylamalar sonucunda Nilüfer Belediyesi'nin 2022 mali yılı gelir bütçesi 659 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. - BURSA

Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon
Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon

nilüfer belediyesi, Ekonomik Kriz, Turgay Erdem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nilüfer'in 2022 bütçesi 659 milyon - Son Dakika Ekonomi


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