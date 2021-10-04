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Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika

Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor

04.10.2021 18:36
Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve oda yöneticileri 1-3 Ekim tarihlerinde Osmaniye ve Hatay'da oda ziyaretleri yaparak görüş alışverişinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri ve oda yöneticileri 1-3 Ekim tarihlerinde Osmaniye ve Hatay'da oda ziyaretleri yaparak görüş alışverişinde bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ile birlikte Osmaniye kardeş TSO ile Hatay Dörtyol TSO ziyaretlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk ve Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bakkaloğlu, Kadir Çaygeç, Meclis Üyeleri Süreyya Sertaşı, Yavuz Sesli, Cenk Koşun ve Genel Sekreter Gündüz Acar yer aldı.

Hatay Dörtyol TSO ve Osmaniye TSO Yönetimi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde son derece misafirperver ve sıcak bir ilgi ile karşılanan Kdz. Ereğli TSO Yöneticileri, Dörtyol TSO ve Osmaniye TSO ziyaretleri sonrasında her iki odanın da yöneticileri tarafından hazırlanan program çerçevesinde ziyaretlerini sürdürdü. Program kapsamında Payas Belediye Başkanı Bekir Alan ve Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'de ziyaret edilerek bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalarını yerinde ziyaret eden Kdz. Ereğli TSO Yönetimi yapılan çalışmaları ve üretilen ürünleri yakından inceledi, bilgiler aldı. Kdz. Ereğli gibi Demir Çelik ürünleri üretimi ve yan sanayisi ile ün kazanan Hatay'ın önemli tesislerini gezen Kdz. Ereğli TSO yöneticileri, kullanılan teknoloji düzeyini de yerinde incelendi.

Ziyaretin hem Kdz. Ereğli hemde ziyaret edilen ilçeler açısından çok verimli ve faydalı geçtiğini aktaran Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan oda yöneticileri ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Keleş açıklamasında, "2 bölgenin de aynı ekosistem içerisinde yer almaktadır. Sanayi olarak benzerliğimiz çoktur. Ekonomimizin bu kadar benzerlik göstermesi karşılıklı ticaretin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu ziyaretimizin ardından ilişkilerimizi daha da artırarak kendi bölgelerimize katacağımız faydalar üzerinde yoğunlaşacağız. Ben ziyaret vesilesiyle hem TSO Başkanlarımıza, hem belediye başkanlarımıza hem de incelemelerde bulunduğumuz tesislerin yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor
Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor
Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor
Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor

Arslan Keleş, Osmaniye, Ereğli, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Odalar karşılıklı ticareti geliştirmeyi amaçlıyor - Son Dakika Ekonomi


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