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Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor - Son Dakika

Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor

26.10.2021 10:13
Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor

Türkiye'ye 2021 yılının 9 aylık döneminde 216 milyon dolar döviz kazandıran ofis mobilyaları sektörü, İzmir Mobilya Fuarında şova hazırlanıyor.

Türkiye'ye 2021 yılının 9 aylık döneminde 216 milyon dolar döviz kazandıran ofis mobilyaları sektörü, İzmir Mobilya Fuarında şova hazırlanıyor. Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD), 2022 yılında 40 firmayla MODEKO'da yerini almak için harekete geçti. Sektör, ihracat hedeflerine MODEKO'da kuracağı iş bağlantılarıyla ulaşacak.

Ofis mobilyaları sektörü İzmir Mobilya Fuarına hazırlanıyor. İzmir merkezli Türkiye genelinde faaliyet gösteren Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD) üyeleri, 2022 yılında MODEKO Fuarına yoğun katılım sağlayacak. Bu kapsamda, İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO)'nı 2022 yılında düzenlemek için kolları sıvayan Nobel Expo Fuarcılık yetkilileriyle OFİSMOD üyeleri bir araya geldi.

OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, Türkiye'nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir'de düzenlenecek olan MODEKO 2022 Fuarı'nda tüm salonların dolmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin 2021 yılının ocak-eylül döneminde 216 milyon dolarlık ofis mobilyaları ihraç ettiği bilgisini veren Hepkafadar, "Pandemi nedeniyle insanlar uzun süre evlerinden çalıştı. Artık herkes ofislere dönüyor. Ofislerde yenilenme vakti. Hammadde ve navlun fiyatlarındaki artış Türk mobilya sektörünü Çin karşısında daha avantajlı noktaya getirdi. 2021 yılını 300 milyon dolar civarında bir ihracatla geride bırakacağız. 2022 ve sonrasında MODEKO Fuarı ve diğer tanıtım etkinlikleriyle 10 yıllık dönemde ofis mobilyaları ihracatımızın 1 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Sektörümüzde bu dinamizm var" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük mobilya fuarını İzmir'de yapma hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Hepkafadar sözlerini şöyle tamamladı: "Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin başarılı alım heyeti organizasyonlarıyla uzun yıllardır destek verdiği MODEKO Fuarı'nı dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri yapmak için OFİSMOD olarak gerekli fedekarlığı göstereceğiz. 2022 yılında ofis mobilyaları sektöründen 40 firmayla MODEKO'da yerimizi alacağız. Sektörün tüm kurumları ortak hareket ettiğimiz takdirde başarının geleceğine inanıyoruz." - İZMİR

Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor
Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor
Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor
Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor

Türkiye, İhracat, dolar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ofis mobilyaları ihracatı 300 milyon dolara koşuyor - Son Dakika
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