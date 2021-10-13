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OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi - Son Dakika

OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi

13.10.2021 13:44
OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi

14'üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'nün onursal başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

14'üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'nün onursal başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çevrimiçi olarak katıldığı fuarın açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, enerjinin organize sanayi bölgeleri (OSB) için önemine dikkat çekerek, OSB'lere enerji maliyetlerinde pozitif ayrımcılık istedi.

Türkiye'den ve 52 ülkeden alım heyetlerinin yer aldığı, 3 gün boyunca devam edecek olan EIF 14'üncü Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın onursal başkanlığını yürüten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, OSB'lerin Türkiye'nin üreten üsleri olduğunu, tüm zorlu şartlara rağmen OSB'lerde üretimin devam ettiğini söyledi. Türkiye'deki 352 organize sanayi bölgesinden 259'unun işletme aşamasında olduğunu ve buralardaki 67 bin işletmede 2 milyon 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını aktaran Başkan Kütükcü, OSB'lerdeki elektrik tüketimlerine dikkat çekti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den enerji maliyetleri noktasında OSB'ler için pozitif ayrımcılık istedi. Başkan Kütükcü, "Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin sanayide tükettiği elektriğin yüzde 40'ını, doğalgazın yüzde 33'ünü kullanıyor. Üretim artışına paralel olarak, enerji talebimiz de her geçen gün artıyor. Bu yılın ilk 9 ayında elektrik tüketimimiz yüzde 15,6 arttı. Son dönemde artan enerji maliyetleri, maalesef sanayicilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturmaya da devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan, enerji maliyetleri ile ilgili organize sanayi bölgelerimize, üretim dünyasına pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Enerjide maliyet düşürücü her adım özellikle bu dönemde çok anlamlı olacaktır" şeklinde konuştu.

Enerjide fiyat kadar önemli olan bir hususun da enerji arz güvenliği olduğuna dikkat çeken Kütükcü, Türkiye'nin bu konuda önemli mesafeler kattığını ifade etti. Kütükcü, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın olağan üstü gayretleriyle son dönemde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan sonuç veren petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, bir yandan artan yenilenebilir enerji yatırımları ve sektördeki diğer tüm yerlileştirme çalışmaları ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamak adına son derece stratejik adımlardır" dedi.

"OSB'lerde yenilenebilir enerji yatırımları bin 119 megawatta ulaştı"

Konuşmasında yenilenebilir enerjinin önemine de dikkat çeken Kütükcü, OSB'lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının bin 119 megawatta ulaştığı bilgisini paylaştı. Kütükcü, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz ay itibariyle, ülkemizin 98 bin megawattın üzerine çıkan elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 64,8'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Organize sanayi bölgelerimiz de özellikle son dönemde ülkemizin enerji haritasının çeşitlenmesine, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkı veriyor. Şu anda OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kapasitesi bin 119 megawatta ulaştı. Bu yenilenebilir enerji santrallerinin, 643 megawattını güneş enerjisi santralleri, 260 megawattını jeotermal santralleri, 206 megawattını biokütle, 10 megawattını da rüzgar enerjisi santralleri oluşturuyor. Ayrıca, sanayicilerimizin özellikle çatı tipi Güneş Enerji Sistemi (GES) projelerine yoğun bir talebi var. OSB'lerimizdeki fabrikaların çatılarında güneş panellerini daha sık görür hale geldik."

Kütükcü, 300'ün üzerindeki fabrika ile 20 bin kişiye istihdam sağlayan Antalya OSB'de de GES kapasitesinin 10 megawattı aştığını duyurarak, bu yatırımların hem Antalya'da hem de Türkiye genelinde artmaya devam edeceğini vurguladı.

OSBÜK, Yeşil OSB ile OSB'leri sertifikalandıracak

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, dünyada düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hızlandığını ve OSB'leri bu döneme hazırlamak için OSBÜK olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kütükcü, sözlerini şu şekilde tamamladı: "İklim dönüşümü, enerjide verimlilik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme gibi kavramları artık çok daha fazla duyacağız, bu alanlara 'gönüllü' veya 'zorunlu' olarak çok daha büyük yatırımlar yapmak zorunda kalacağız. OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte organize sanayi bölgelerimizi bu yakın geleceğe hazırlamak için 'Yeşil OSB' ismini verdiğimiz önemli bir proje yürütüyoruz. Yeşil OSB Projemizle, organize sanayi bölgelerimizi şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirerek Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandıracağız. Hedefimiz, bütün organize sanayi bölgelerimizi bu yeşil sertifika ile buluşturarak hem düşük karbon üreten daha çevreci hale getirmek hem de uluslararası yatırım standartlarını daha da geliştirmek." - ANTALYA

OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi
OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi

Dünya Enerji Kongresi, Yenilenebilir Enerji, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi - Son Dakika
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