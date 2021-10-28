Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ve Sivas'ta Zara Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, OGM'nin taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Sinop olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması uygun bulundu.

Ayrıca, kuruluş merkezi Sivas'ın Zara ilçesi olmak üzere Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Zara Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.