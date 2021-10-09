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Son dakika ekonomi: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından yatırımcılara davet çağrısı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından yatırımcılara davet çağrısı

09.10.2021 12:06
Son dakika ekonomi: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından yatırımcılara davet çağrısı

Son dakika haberleri... Emet ve Hisarcık ilçelerinin Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi kurma çalışmalarında arsa işlemleri tamamlanırken, belediye başkanları yatırımcılara davet çağrısı yaptı.

Emet ve Hisarcık ilçelerinin Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi kurma çalışmalarında arsa işlemleri tamamlanırken, belediye başkanları yatırımcılara davet çağrısı yaptı.

Bölgesel Kalkınma adına ortak bir sanayi oluşturmaya karar veren iki ilçe yönetimleri Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan önderliğinde çalışmalarını kooperatif kurmaya yönlendirirken, başkanlardan yatırımcılara açık çağrı geldi.

Emet ve Hisarcık arasında Yenice Yenimahalle mevkiinde yeni alımlarla 750 dönüm alanı kapsayan sanayi bölgesinin hızlandırılması adına çalışmalar sürerken, bölgeye yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara iki belediyeden gerekli desteğin verileceği ifade edildi.

Tavşanlı Ticaret Odasının da lojistik destek sağlayacağı sanayi alanına yatırım yapan firmaların bölgeyle bir kazanacağına dikkat çeken Belediye Başkanları yeni kurulan sanayi alanında ilklerde olmanın her zaman yatırımcılara avantaj sağlayacağına dikkat çektiler.

Gerek Kütahya, gerek Tavşanlı, gerekse Simav, Gediz gibi ilçelerde yatırımları bulunan iş adamlarına, işlerini büyütme ve ek entegre tesisler kurma adına, Emet Hisarcık bölgesi sanayi alanının avantaj sağlayacağını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Sanayileşme çalışmalarımız hızla sürüyor. Bölgemize yatırım düşünen tüm yatırımcılarımıza kapılarımız her zaman açık. Uygun yer teminleri ve her türlü lojistik destekle iki ilçe belediyesinin imkanlarını arkasına alabilecek işletmelere desteğe hazırız. Güney Marmara ile ülkemizin güneyini bağlama açısından, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav yolumuz tamamlanmak üzere. Gediz yolumuz ise ihalesi yapıldı. Bölgemize yatırım düşünürlerse yatırımcılarımızın yolları da, bahtları da açık. Amacımız bölgemizde sanayiyi geliştirilerek bölgemiz halkının istihdamına katkı sağlamaktır" dedi.

Emet ve Hisarcık'ın bölgesel kalkınma adına sanayi girişimlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Bölgemizde doğup büyüyen yöre halkımızın kendi doğdukları yerlerdeki iş imkanlarını artırma, bölgesel kalkınmayı sağlayarak, büyüme adına orta ölçekli sanayi hedefimize adım adım ilerliyoruz. Başta sanayici olmak üzere tüm yatırımcılarımızı bölgemize davet ediyoruz. Gelin sanayi alanımızı ve sizlere sunacağımız imkanları yerinde görün. Hem sizler kazanın, hem bölgelerimiz ve bölge halklarımız, dolayısıyla ülkemiz kazansın. Hep birlikte kazanalım" diye konuştu. - KÜTAHYA

Son dakika ekonomi: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından yatırımcılara davet çağrısı

Hüseyin Doğan, Hisarcık, Yatırım, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Emet ve Hisarcık belediye başkanlarından yatırımcılara davet çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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