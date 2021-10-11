Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,48 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040244 2,71 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043803 2,57 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,978469 1,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,721915 0,96 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,867439 0,92 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,270365 0,84 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,858393 0,81 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,019106 0,78 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,027389 0,77 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,022129 0,77 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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