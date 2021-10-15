Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|13,32
|12,52
|6,39
|Doğuş Otomotiv
|30,72
|29,68
|3,50
|Pegasus
|81,65
|79,00
|3,35
|Tüpraş
|128,20
|125,00
|2,56
|Brisa
|22,96
|22,44
|2,32
|Global Yatırım Holding
|1,88
|1,84
|2,17
|Emlak Konut GMYO
|1,88
|1,84
|2,17
|Mavi Giyim
|72,30
|70,80
|2,12
|Torunlar GMYO
|3,92
|3,84
|2,08
|Alarko Holding
|8,53
|8,37
|1,91
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,20
|26,74
|1,72
|Parsan
|28,76
|28,30
|1,63
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,05
|5,96
|1,51
|TAV Havalimanları
|25,78
|25,40
|1,50
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,44
|1,39
|Kardemir (D)
|6,84
|6,75
|1,33
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,70
|13,53
|1,26
|Anadolu Grubu Holding
|23,74
|23,50
|1,02
|Akçansa
|15,21
|15,08
|0,86
|Şok Marketler Ticaret
|10,67
|10,58
|0,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi