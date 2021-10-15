Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 13,32 12,52 6,39 Doğuş Otomotiv 30,72 29,68 3,50 Pegasus 81,65 79,00 3,35 Tüpraş 128,20 125,00 2,56 Brisa 22,96 22,44 2,32 Global Yatırım Holding 1,88 1,84 2,17 Emlak Konut GMYO 1,88 1,84 2,17 Mavi Giyim 72,30 70,80 2,12 Torunlar GMYO 3,92 3,84 2,08 Alarko Holding 8,53 8,37 1,91 Biotrend Çevre ve Enerji 27,20 26,74 1,72 Parsan 28,76 28,30 1,63 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,05 5,96 1,51 TAV Havalimanları 25,78 25,40 1,50 Odaş Elektrik 1,46 1,44 1,39 Kardemir (D) 6,84 6,75 1,33 İş Yatırım Menkul Değerler 13,70 13,53 1,26 Anadolu Grubu Holding 23,74 23,50 1,02 Akçansa 15,21 15,08 0,86 Şok Marketler Ticaret 10,67 10,58 0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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