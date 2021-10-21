Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564592 -0,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234572 -0,02 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,499491 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043338 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058063 -0,70 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,957121 -0,64 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,895350 -0,51 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,111420 -0,44 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,748929 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,073277 -1,93 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,055787 -0,32 HSBC Portföy Değ. Fon 164,196644 -0,30 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,853633 -0,27 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,137730 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,248558 -0,18 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,508642 -0,09 Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu 1,006442 -0,07 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,421341 -0,06 KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu 0,998639 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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