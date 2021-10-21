Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564592
|-0,04
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234572
|-0,02
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,499491
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043338
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058063
|-0,70
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,957121
|-0,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,895350
|-0,51
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,111420
|-0,44
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,748929
|-0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,073277
|-1,93
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055787
|-0,32
|HSBC Portföy Değ. Fon
|164,196644
|-0,30
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,853633
|-0,27
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,137730
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,248558
|-0,18
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,508642
|-0,09
|Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,006442
|-0,07
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,421341
|-0,06
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,998639
|-0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi