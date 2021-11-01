Üye Girişi
Son dakika... Isparta Belediyesi 7,6 MV'lık GES yatırımına başladı - Son Dakika

Son dakika... Isparta Belediyesi 7,6 MV'lık GES yatırımına başladı

01.11.2021 19:05
Son dakika... Isparta Belediyesi 7,6 MV'lık GES yatırımına başladı

Son dakika ekonomi haberi: Isparta Belediyesi Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin 5,6 Megavatlık kısmının inşaatına başlıyor.

Isparta Belediyesi Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin 5,6 Megavatlık kısmının inşaatına başlıyor. Ayrıca ISTEM'in çatısına kurulacak olan 1 Megavatlık GES için de anlaşma yapıldı. 5 ay içerisinde tamamlanması beklenen GES yatırımlarıyla aylık 3 milyon liralık belediyenin enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken, yıllık 36 milyonluk enerji tasarrufu ile şehre yeni yatırımlar kazandırılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senirce Ovasına yapılacak olan ve Maliye ve Hazine Bakanlığından GES yatırımları için tahsisi alınan arazide incelemelerde bulundu. Geçen yıl tahsisi alınan arazideki alanlara kurulacak güneş enerjisi sistemlerinin planlarını inceleyen Başkan Başdeğirmen, yapılacak yatırımlarla Isparta'nın en çok GES'e sahip iller arasında olacağını söyledi.

Günümüzün en önemli yatırımları arasında enerjinin bulunduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tahsisi yapılan arazide projelendirme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Alanda 6,6 megavatlık güneş enerjisi yatırımı için çalıştıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, "5,6 Megavatın ihalesini gerçekleştirdik, müteahhide yer teslimin yaptık. İlk etapta 5,6 ve nihai olarak 6,6 megavatlık güneş enerjisi santrallerimizi kuruyoruz. En değerli şey enerji oldu. Yüce Rabbimizin vermiş olduğu güneşten istifade ederek enerji elde etme amacındayız" dedi.

Isparta Belediyesi olarak aylık 3 milyon liralık bir enerji giderlerinin bulunduğuna işaret eden Başkan Başdeğirmen, "Yapacağımız bu santrallerle yıllık 36 milyon liralık bir enerji tasarrufu gerçekleştireceğiz. 6,6 megavat Senirce'ye yapıyoruz. Yine 1 megavatta ISBAŞ'ın çatısı için anlaşma yaptık. Şu anda Isparta Belediyesi olarak 7,6 megavatlık güneş enerji sistemi kurma programımız devam ediyor" derken, Senirce'de boş kalan araziye de ne kadarlık daha GES kurulabilir onun çalışmasını yaptıklarını belirtti.

Senirce tepelerine kurulacak GES arazilerinin taşlık bir alan olduğunu aktaran Başdeğirmen, "Tarım yapılamayan, herhangi bir şekilde kullanılamayan bu arazileri faydalı hale getiriyoruz. Bu milli servete bir destektir. Ülkemizin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 60'ı dışarıdan almış olduğumuz kömür ve doğalgazdan üretiliyor. Enerjiyi bizim kendimiz üretmemiz gerekiyor. Onun için bu çalışmalara hızlı bir şekilde girdik. Yakın zamanda Türkiye'nin en çok güneş enerjisine sahip bir il olacağız. Bu şehrimize uzun yıllar fayda getirecek güzel çalışmalar. Yaklaşık 5 ay sonra faaliyete geçecek." şeklinde konuştu.

Şehre güzel kazanımlar sağladıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, aylık 3, yıllık 36 milyon liralık elektrik giderinden kurtulacaklarını belirterek, 5 yıllık enerji tasarrufuyla sıvı atık tesisinin, içme suyu tesislerinin tamamen değiştirilebileceğini kaydetti. Başdeğirmen, 5 yıllık gelirle altgeçitler, üst geçitler yapılabileceğini bunun yanında daha çok büyük projelerin uygulanabileceğini aktararak, "Bizim buradaki tasarrufumuz çok önemli, çok değerli. Aylık 3 milyon lira şehrimizin cebinde kalacak paradır. Bu da gelecekte çocuklarımızın daha rahat, daha güzel, daha yaşanabilir bir Isparta içinde hayat sürmelerine vesile olacaktır" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Isparta Belediyesi 7,6 MV'lık GES yatırımına başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi 18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:26 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış         
18:57
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı         
18:47
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Isparta Belediyesi 7,6 MV'lık GES yatırımına başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement