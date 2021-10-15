Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

Öte yandan, kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonlarına izin vermeye hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından nisan ayından bu yana ilk kez 60 bin doların üzerine çıktı.

Makroekonomik tarafta ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla beklenmedik yükseliş gösterdi.

Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolara çıktı.

ABD'deki bankalar temmuz-eylül dönemine ilişkin finansal verilerini açıklarken, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley'in ardından Goldman Sachs da net karının arttığını bildirdi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, ABD'de bankacılık sektörünün güçlü üçüncü çeyrek bilançoları ve perakende satışların eylülde beklentilerin aksine artış göstermesi etkili oldu.

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