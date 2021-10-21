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"Sonbaharda katkısız ve doğal beslenme için ton balığı" önerisi - Son Dakika

"Sonbaharda katkısız ve doğal beslenme için ton balığı" önerisi

21.10.2021 16:04

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, kuru yemiş, sebze ve salatalar başta olmak üzere Omega-3, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan, zeytinyağlı ve kolay açılabilen ton balığını bu dönemde daha sık tüketmekte fayda olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Emine Nur Tozan, kuru yemiş, sebze ve salatalar başta olmak üzere Omega-3, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan, zeytinyağlı ve kolay açılabilen ton balığını bu dönemde daha sık tüketmekte fayda olduğunu belirtti.

Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, yetişkinlerin yanı sıra salgında daha büyük risk grubuna giren çocuk ve gençlerin de sonbaharda bağışıklığı güçlendiren, katkısız ve doğal ürünleri tüketmesi gerektiğini kaydetti.

Bu dönem için önerilerinin başında, Omega-3 ve doğal protein kaynağı olarak katkısız ve koruyucusuz ton balığının olduğunu aktaran Tozan, "Soğuk kış günlerinin habercisi olan sonbahar, birçok hastalığın da pusuda beklediği bir mevsim. Psikolojik ve fiziksel olarak sarsıcı etkiler yaratabilen mevsim geçişlerinin yanı sıra havaların da yavaş yavaş soğumaya başlaması, bronşit, grip, öksürük, nezle gibi soğuk algınlıklarına davetiye çıkarıyor. Kış hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğu sonbahar günlerini hem zinde hem de sağlıklı geçirebilmek için yapılması gerekenlerin başında ise doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ton balığını bu dönemde daha sık tüketmekte fayda var"

Emine Nur Tozan, sonbahar ve kış aylarının mucizesinin doğal Omega-3 ve bol vitaminde saklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlığa faydalarının yanı sıra doğru tüketildiği takdirde kilo kontrolü de sağlayan renkli kış meyvelerini ve sebzelerini sofralarınızdan eksik etmeyin. Haftada ez 2 kez ton balığı tüketimi ise vücudumuzun ihtiyaç duyduğu Omega–3, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve minerali doğal kaynaktan almak için en lezzetli yöntem. İçeriğindeki yağ asitleriyle hücrelerde yağ deposu oluşumunu önleyerek kilo alımını da azaltan bu besinler, tok tutucu özelliğiyle diyet öğünlerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sonbaharda da Akdeniz tipi beslenme şeklinin sürdürülmesi gerekiyor. Mevsim değişikliklerinde sık rastlanabilen hastalıklara karşı koruyucu birer kalkan olan, bağışıklığa dost ve sindirimi kolay besinlerle vücut direncinizi artırmaya, kalp ve kemik sağlığınızı korumaya özen gösterin. Kuru yemiş, sebze ve salatalar başta olmak üzere, Omega-3, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan, zeytinyağlı ve kolay açılabilen ton balığını bu dönemde daha sık tüketmekte fayda var. Düzenli uykunun ve bol su tüketilmesinin vücut direncine etkisini hepimiz biliyoruz. Bütün bu alışkanlıkları hareketle birleştirerek oldukça zinde ve sağlıklı bir kış mevsimi geçirmek mümkün."

"Sağlıklı beslenme tercihlerine artık daha fazla odaklanıyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü'nün tüketim tavsiyeli ürünleri arasında yer alan ton balığını doğru ve güvenilir kaynaktan almanın önemli olduğunu vurgulayan Tozan, "Pandemi ile birlikte doğal ve sağlıklı beslenme tercihlerine artık daha fazla odaklanıyoruz. Ton balığı, kolay açılan kapağı ve sağlıklı lezzetinin yanı sıra en doğal protein ve Omega-3 kaynağı olarak artık sofraların vazgeçilmez ürünü." ifadelerini kullandı.

Katkı maddesi ve koruyucu içermediği gibi vitamin ve mineral desteğiyle bu zorlu dönemde her yaştan tüketicinin en sevdiği alternatife dönüşen ton balığını tercih ederken, ambalajın kolay açılabilir olmasından katkısız ve koruyucusuz olmasına kadar bazı önemli konulara dikkat etmek gerektiğini aktaran Tozan, "Öte yandan Çanakkale'de üretilip Hint ve Atlantik okyanuslarının derin sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıklı Beslenme, Sonbahar, omega 3, Grip, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Sonbaharda katkısız ve doğal beslenme için ton balığı' önerisi - Son Dakika Ekonomi


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