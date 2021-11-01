TAMPF ve Zer'den perakende sektörüne özel ortak satın alma platformu

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu, perakende sektörünün pandemi kaynaklı kayıplarının hızla telafi edilmesi için Koç Topluluğu şirketlerinden Zer ile ortak satın alma platformu projesine imza attı. Anlaşmaya göre Zer, federasyon üyelerine maliyet avantajı, operasyonel kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayan ortak satın alma çözümleri sunacak.

Pandeminin etkilerini ağır bir şekilde hisseden perakende sektörü, müşteri kayıplarının yanı sıra tedarik zinciri, insan kaynakları ve operasyonel faaliyetlerde yaşanan sorunlarla mücadele ediyor. Bu zorlu süreç, perakendeciler açısından maliyet kontrolünü zorunlu kılıyor. Organize perakendenin çatı kuruluşu Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) perakende sektörünün mücadelesine güç kazandırmak için Türkiye'nin lider satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi olarak Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Zer ile ortak bir satın alma platformu oluşturdu. Platform aracılığıyla TAMPF üyelerine, yerel ve uluslararası pazarlarda lojistik, ambalaj, malzeme satın alma ve personel taşıma hizmetleri, dijital satın alma platformlarının kullanımı gibi çok sayıda kategoride maliyet avantajı, operasyonel kolaylık ve zaman tasarrufu sunulacak.

"SEKTÖRÜN YARALARINI SARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Perakende sektöründe maliyet kontrolünün pandemi şartları nedeniyle her zamankinden çok daha fazla önem kazandığını vurgulayan TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Pandemi döneminde yaptığımız araştırmalarda üyelerimizin en önemli mücadele alanlarının başında maliyet yönetiminin geldiğini gördük. Pandemi, sektörde kapanması zor yaralar açtı. Böylesi zor bir dönemde Federasyon olarak üzerimize düşeni yapmak için harekete geçtik. Yaptığımız iş birliğinde üyelerimize ihtiyaç duydukları alanlarda maliyet avantajları sunan bir model geliştirdik. Ortak satın alma platformunun sektörümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"PERAKENDE SEKTÖRÜNE EKOSİSTEMİMİZLE TASARRUF İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Perakendeye yeni bir çıkış kapısı açtıklarını ve benzer iş birliklerini farklı sektörlerde de hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, "Müşteriler ve tedarikçiler arasında güvenli köprü vazifesi gören konumumuz, kurumsal satın alma ve tedarik çözümlerimizle, 18 yılı aşkın süredir şirketlerin iş süreçlerini kolaylaştırıp hızlandırıyoruz. Tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızı buluşturan ekosistemimiz sayesinde, çok sayıda sektöre etkin maliyet tasarrufu sağlıyor ve sürdürülebilir değer kazandırıyoruz. Sektörel iş birlikleriyle bu değeri daha da kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz. TAMPF üyeleri bu anlaşmayla, yerel ve küresel çaptaki lojistik, personel taşıma hizmetleri ile malzeme satın alımlarını Zer aracılığıyla gerçekleştirebilecek, online sipariş yönetimi platformumuz ZerOnline'ın avantajlı fiyatlarından yararlanabilecek" dedi.