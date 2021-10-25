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Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak - Son Dakika

Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak

25.10.2021 13:40
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. Küçük marketlerde takdir ederseniz bunların her biri bir maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürünler halinde tüketicimize ulaştıracağız. İnşallah mağazalarımızda kendi ürünlerimizi koymayı hedefliyoruz." dedi.

Poyraz, Kooperatif Market'in 515'inci şubesinin açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl sonu itibarıyla bir hayvancılık şirketlerinin olduğunu söyledi.

Daha önce faaliyet gösteren, şimdi atıl halde olan bir tesisi devraldıklarını belirten Poyraz, "Şu anda 6 ayı aşkın süredir yenileme yatırımlarına devam ettik. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla bu yatırımı tamamlamak. Kasım ayı sonu itibarıyla da üretime geçmek." ifadesini kullandı.

Poyraz, çalışmaya sadece et entegre tesisi olarak bakmadıklarını, hayvan yetiştiricilerinin de bulunduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Biz bunlarla sözleşmeli yetiştiricilik yaparak aslında bir taraftan kendi şirketimiz olan Tareks Hayvancılık şirketiyle damızlık hayvanları yetiştiricilere vereceğiz ve alım garantili bir şekilde vereceğiz. Onlar besi hayvanları yetiştirdikten sonra da tekrar onlardan alıp kendi tesisimizde işleteceğiz ve öncelikle kendi mağazalarımızda tüm Türkiye'deki diğer perakende zincirinde de ürünlerimizi inşallah tüketicilerimizle buluşturacağız."

Poyraz, et satışına öncelikle büyükbaş hayvanla başlayacaklarını belirterek, sistem oturdukça küçükbaş hayvanla sistemi yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Et ürünleriyle ilgili vatandaşın ciddi bir güven probleminin olduğunu dile getiren Poyraz, "Aldığı ürüne güvenmek istiyor. Biz özellikle büyük mağazalarımızdan başlamak üzere orada anlık görüntülerle yani tesisle mağaza arasındaki o farkı ortadan kaldıracağız. Görsel olarak orada kuracağımız sistemlerle tüketicimiz raftaki o ürüne elini uzattığı an o ürünün hangi ortamda üretildiğini anlık görmek imkanına sahip olacak." diye konuştu.

"Amacımız burada bir eşik değer oluşturmak"

Poyraz, amaçlarının piyasa regülasyonu olduğunu aktararak, kendilerinin bir maliyet hesabı yaptıktan sonra maliyet üzerine çok yüksek karlar koymadıklarına dikkati çekti.

Şirketin kendi ticari faaliyetlerini devam ettirebilecek bir rakamla bu işi götürmeye çalıştıklarına değinen Poyraz, şunları bildirdi:

"Bizim amacımız burada bir eşik değer oluşturmak. Piyasada karla ilgili bir şişkinlik varsa zaten o şişkinliğin alınması. Bizi şöyle yorumluyorlar. 'En ucuz ürünü biz vereceğiz.' hayır, piyasada fiyat belirleyiciyiz. Biz eşik değer oluştururuz. Aslında tüm dünyada kooperatiflerin fonksiyonu da budur. Siz bir ürünle ilgili bir fiyat belirlersiniz. Piyasadaki diğer aktörlerde piyasadaki rekabet şartlarında bu fiyata yakın fiyatlarla bu sefer mallarını satmaya çalışırlar. Bazen bizim altımıza inerler bazen de bizim üstümüzde kalırlar. Önemli olan orada oluşan aşırı bir kar varsa o karın kooperatifler vasıtasıyla dengelenmesi meselesidir."

Poyraz, yalnızca kendi şirketleriyle değil pek çok yetiştirici ve kooperatif yapılanmalarıyla iş birliğini gelecek dönemde geliştireceklerini ifade ederek, "Onlara da sözleşmeli üretim yaptırıp, onların yetiştirdiği besi hayvanlarını alıp işleme ve pazara taşıma noktasında alternatif bir kanal oluşturacağız." dedi.

Et ürünlerinin işlenmiş olarak bütün marketlerde olacağını değinen Poyraz, "Büyük mağazalarımızda kasap reyonlarımız olacak. Küçük marketlerde takdir ederseniz bunların her biri bir maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürünler halinde tüketicimize ulaştıracağız. İnşallah mağazalarımızda kendi ürünlerimizi koymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak
Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak

Fahrettin Poyraz, Bilecik, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi, mağazalarında kendi et ürünlerini satmaya başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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