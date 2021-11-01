Tavuk Dünyası'ndan Antalya'ya üç yeni şube

Antalya Konyaaltı Beach Park, Antalya Kültür ve Antalya Işıklar'da açtığı üç yeni restoranı misafirleri ile buluşturan Tavuk Dünyası, ürünlerini Antalyalıların beğenisine sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki restoranlarıyla tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası, en yeni üç restoranını Antalya Beach Park, Antalya Kültür ve Antalya Işıklar'da açtı ve Antalya'daki şube sayısını 16'ya çıkarttı. Şirketin, Antalya'da açtığı üç yeni restoran ile Türkiye genelindeki nokta sayısının 244'e yükseldiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre şirket, haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de açtığı bir şubesi ve Rusya'daki restoranıyla yurtdışında da hizmet sunuyor. Pandemiye rağmen büyümeye hız kesmeden devam eden şirketin hedefi, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 250'nin üzerinde restoran sayısına ulaşmak. - ANTALYA