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Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

28.10.2021 11:11
Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Ödüllerimiz Teknopark İstanbul'da yer alan firmaların Argeportala kayıtlı verileri baz alınarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin takdirleriyle belirlendi, 2020 yılında en çok gelişim gösteren firmalara ödüllerini takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Ödüllerimiz Teknopark İstanbul'da yer alan firmaların Argeportala kayıtlı verileri baz alınarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin takdirleriyle belirlendi, 2020 yılında en çok gelişim gösteren firmalara ödüllerini takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl bir bilim insanı adına ithaf edeceği Teknoloji Ödülleri organizasyonu bu yıl ünlü Türk bilim insanı Uluğ Bey adına düzenlendi.

Astronomi, matematik, fen bilimleri gibi alanlarda önemli çalışmaları olan Uluğ Bey'in ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen ödül töreninde Teknopark İstanbul'daki başarılı girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Ödüller, firma proje bilgilerinin girildiği portal verileri çerçevesinde, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu ve Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin yer aldığı değerlendirme kurulu kararıyla belirlendi.

Törende girişimciler, Yılın Girişimcisi, Yılın Kuluçka Firması, Yılın Patenti, Yılın Ticarileştirmesi, Yılın İstihdamı, Yılın Üniversite-Sanayi İşbirliği, Yılın Yöneticisi, Yılın Projesi, Yılın Teknoloji Firması gibi kategorilerde ödüllere layık görüldü.

Yılın girişimcisi olan Navlungo ayrıca 25 bin TL'lik para ödülü alırken Teknopark İstanbul'un yıldızı parlayan girişimcilerinden Turing Kimya, 50 bin TL'lik Değerlendirme Kurulu Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti:

"Ödüllerimiz Teknopark İstanbul'da yer alan firmaların Argeportala kayıtlı verileri baz alınarak, Değerlendirme Kurulu üyelerinin takdirleriyle belirlendi, 2020 yılında en çok gelişim gösteren firmalara ödüllerini takdim ettik. Her yıl bir bilim insanı adına ithaf edilecek ödül törenimizi bu yıl, tarihi mirasımıza sahip çıkmak amacıyla Uluğ Bey adına ithaf ettik. Uluğ Bey dünya tarihinde bilime sunduğu katkılar, kurduğu rasathane ve geniş ilmi bilgisiyle yolumuzu aydınlatan bir güneşti. Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri'ne layık görülüp burada ödül alan tüm şirketlerimizi en içten duygularımızla tebrik ediyoruz. Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yüz akı girişimcilerini her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Ödüller kapsamında, Yılın Girişimcisi Ödülü Navlungo Lojistik Kurucusu İsa Korkmaz'ın, Yılın Kuluçka Firması Ödülü B2Metrik Yazılım- Murat Hacıoğlu'nun, Yılın Patenti Ödülü Turing Kimya'nın, Yılın Ticarileştirmesi Ödülü "Finansal Uygulamalar Projesi" ile Intertech'in, Yılın İstihdamı Ödülü Kuasar Marin'in, Yılın Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü Pavotek'in, Yılın Yöneticisi Ödülü PIWorks- Mehmet Başar Akpınar'ın, Yılın Projesi Ödülü Ctech'in (Genişbant uydu haberleşme sistemi projesiyle), Yılın Teknoloji Firması Ödülü BMC Power'ın oldu.

Bilal Topçu, Üniversite, Uluğ Bey, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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