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Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu - Son Dakika

Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu

25.10.2021 13:19

Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu olduBİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan tekstil atölyeleri, iş arayan birçok kadına ekmek kapısı oluyor.

Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan tekstil atölyeleri, iş arayan birçok kadına ekmek kapısı oluyor.

Tekstil atölyelerinde iş imkanı bulan kadınlar, hem üretime hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tekstil atölyesinde çalışma fırsatı bulan kadınlar, Doğu Anadolu Bölgesinde kadınlara daha fazla iş olanakları ile istihdam oluşturulmasını istiyor.

Tekstillerde erkeklerden çok kadınların olduğunu dile getiren tekstil çalışanı Cansel Ateş, "Yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. Kadınlara daha fazla olanak sağlanmasını talep ediyorum. Ortam, iş ve sağlık açısından çok iyi bir yer. Tekstillerde erkeklerden çok kadınlar var. İlla bir okul okumamıza ya da lisansımızın olmasına gerek yok. Bu da asıl bir meslektir. Her yerde de bunu dile getirebilir ve çalışabiliriz. Her türlü alanda kendimize destek verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınların eliyle kumaşların şekillenip yurt dışına ihracat edildiğini belirten tekstil çalışanı Semiha Kutay da, "Kadınlar istediği zaman yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Kadının elinin değdiği her şey bence çok daha güzelleşiyor ve daha farklı bir hale geliyor. Kadının eliyle bu kumaşlar şekillenip yurt dışına ihracatı söz konusu. Biz bu konuda kadınlara yönelik daha çok iş imkanlarının tanınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

En iyi destekçilerinin kadınlar olduğunu ve onlarla beraber bu işi büyütebileceğine inandığını söyleyen yönetici Mesut Küntaş ise "20 yıldır bu işteyim. İlk olarak çıraklıktan başladım. Daha sonra modelistlik yaptım. Artık kendi memleketimize dönüp tekstil işi yapıyoruz. Kadınlara iş imkanı vererek ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kesim, dikim, ütü ve paket gibi işleri yapıp ürünleri Fransa'ya ihraç ediyoruz. Şu an en iyi destekçilerimiz kadınlar ve onlarla beraber bu işi başaracağımıza inanıyorum. 15'ten fazla kadın çalışanımız var ve amacımız bunu 200'lere çıkarmaktır" dedi.

Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu
Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu

Doğu Anadolu, İstihdam, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekstil atölyeleri iş arayan kadınların umudu oldu - Son Dakika Ekonomi


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