Ticaret Bakanı Muş'tan G20 paylaşımı Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda çevresel sürdürülebilirlikten Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformuna kadar pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

İtalya'nın Sorrento kentindeki toplantıda Türkiye'yi temsil eden Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'ndayız. Çevresel sürdürülebilirlik, hizmetler, yatırım, mikro-KOBİ'lerin dünya ticaretine katılımı, devlet destekleri ve DTÖ reformu gibi uluslararası ticaretin önemli gündemlerini G20 bakanlarıyla değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı, bugün ortak bildirinin kabulüyle sona erecek.