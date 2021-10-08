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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan öğrencilere "Girişimcilik ve Liderlik" dersi Açıklaması - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan öğrencilere "Girişimcilik ve Liderlik" dersi Açıklaması

08.10.2021 14:34
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan öğrencilere

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencileriyle "Girişimcilik ve Liderlik" dersinde buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencileriyle "Girişimcilik ve Liderlik" dersinde buluştu.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, derste girişimcilik ve başarılı olmanın yolları konusunda görüşlerini paylaştı.

Ülkelerin zenginliğinin insanların zenginliğinden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Doğal gaz ve petrol devletleri zengin eder. Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur. Almanya ve Japonya örneğini unutmayın. Dünya Savaşı'nda yerle bir olan bu ülkeler girişimcileri sayesinde ayağa kalktı ve dünyanın en büyük güçleri arasına girdiler." ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin olduğu yerde rekabet ve kalitenin olacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, artık sermaye değil, fikirlerin önemli olduğunu vurguladı.

Dünyanın en değerli arazisinin cep telefonunun ekranında olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, önemli olanın bu değerli arazide yer kapabilmek olduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu TOBB ETÜ mezunu 900 öğrencinin bugün kendi işini kurmuş olduğunu, bu tablodan da gurur duyduğunu bildirdi.

"Girişimcilik hayal kurmakla başlar"

En çok övündüğü projenin TOBB ETÜ'nün kurulması olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bakın sadece son başarımızı örnek vereyim, Amerika Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerimiz dünya birincisi oldu." bilgisini verdi.

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin şifrelerini öğrencilerle paylaşırken işin hayal kurmakla başladığını, ardından bu hayallerin içinden hedef belirlemek gerektiğini, sonra da çok çalışmanın geldiğini ifade etti.

"Marka yapmak için yola çıkın." önerisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Marka olduğunuzda hem itibarınız hem de kazancınız artar. Sonra iyi bir takım kurun. Ben Kayseriliyim ama akla verdiğim paraya hiç üzülmedim. Ortaklık kültürünü benimseyin. Unutmayın kuş alayıyla uçar. Ayrıca yenilikçi olmalıyız. Biz 'icat çıkarma' diye yetiştirildik ama siz eski köye yeni adet getirin. Asla başarısızlıktan korkmayın ve kendi ilkelerinizi belirleyin. Konfor alanınızdan çıkın. Yaşınızın bir önemi yok, rahata teslim oluyorsanız yaşlısınız. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın ve dürüst olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür ve sakın hayatı ıskalamayın. Seyahat edin, yeni kültürler tanıyın. Okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Başkasının değil, kendi hikayenizin kahramanı olun."

Girişimcilik, Tobb Etü, Türkiye, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan öğrencilere 'Girişimcilik ve Liderlik' dersi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan öğrencilere "Girişimcilik ve Liderlik" dersi Açıklaması - Son Dakika
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