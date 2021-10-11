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Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi - Son Dakika

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

11.10.2021 10:33
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi tamamlandı. İncir hasatı yaklaşık 45 gün sürdü. Ürünlü köyünde yaklaşık 50 ton incir hasatı yapıldı.

İncir bahçesi sahiplerinden Şenol Yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirterek " Mevsim şartları oldukça iyi gitti. İncir çok iyi oldu. Geçen yıl 10 ton ürün veren bir bahçede bu yıl 18 ton civarında ürün elde ettik. Sadece bizim değil Ürünlü köyünde tüm üreticiler de mutlu oldu" dedi. .

Bursa siyah incir bahçesini ilk olarak deneme amaçlı babası tarafından 100 ağaç dikerek başladıklarını söyleyen Şenol Yavuz, "Rahmetli babam Mahmut Yavuz Ürünlü köyünde 20 yıl önce deneme amaçlı 100 adet Bursa siyah inciri fidanı dikti. Yerini ve toprağını sevdiği için daha sonraki yıllarda bu sayıyı 300 ağaca çıkardık. Önümüzdeki yıllarda ağaç sayısını 500'e kadar çıkaracağız" dedi.

"Hasat 45 gün sürdü"

Hasadın yaklaşık 40-45 gün sürdüğünü ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün aldık. Zaten kendimiz Antalya'da hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu, hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yoktu. Ürünler toplandığında gece Antalya'ya gönderip, sıcağı sıcağına müşterilerimize verdik " diye konuştu.

"Ürünlü köyüne örnek oldular"

Ürünlü köyünde yaptıkları incir bahçesinden sonra köylülerden 3-4 kişinin daha Bursa siyah inciri diktilerini söyleyen Yavuz " Burasının rakımı 800 metre. Neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 40 ton incir hasatı yapıldı. Yerli incirler ile birlikte toplamda 50 ton incir hasatı yapıldı" diye konuştu. - ANTALYA

Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi
Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi

Mahmut Yavuz, Antalya, Bursa, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Torosların yüksek kesimlerinde incirde hasat sezonu sona erdi - Son Dakika
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