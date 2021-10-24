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Trabzon'da kurulacak tesisle somon balığı yumurtası ithalatı azaltılacak - Son Dakika

Trabzon'da kurulacak tesisle somon balığı yumurtası ithalatı azaltılacak

24.10.2021 11:14
Trabzon'da kurulacak tesisle somon balığı yumurtası ithalatı azaltılacak

Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle 32 milyon lira yatırımla kurulacak somon balığı yumurtası ve yavru üretim tesisiyle Türkiye'nin somon balığı yumurtası ithalatının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle 32 milyon lira yatırımla kurulacak somon balığı yumurtası ve yavru üretim tesisiyle Türkiye'nin somon balığı yumurtası ithalatının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'nin son dönemde artan su ürünleri ihracatında önemli paya sahip olan somon balığının üretiminin ve ihracatının arttırılması için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından "Kapalı Devre Sistemle Biyoteknoloji Uygulanmış Yumurta Temininde Dışa Bağımlılığa Son" sloganı ile proje hazırlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün paydaşlığında hazırlanan "Kapalı Devre Sistem Somon Balığı Yumurtası ve Yavru Üretim Tesisi Projesi", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Sürmene ilçesinde yaklaşık 32 milyon lira yatırımla 3 bin 600 metrekare alanda kurulacak tesiste, yıllık 12 milyon balık yumurtası ve 8,7 milyon yavru balık üretimi gerçekleştirilecek.

Proje tamamlandığında Türkiye'nin balık yumurtası ithalatının yıllık yüzde 50 azaltılması, Türk somonunun ihracattaki payının da yüzde 20 arttırılması hedefleniyor.

Coğrafi işaret tescili için çalışma yapılacak

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, bölge için çok önemli bir ihracat ürünü olan somon balığı üretiminin arttırılması için Trabzon'da kafes balıkçılığı yapan üreticileri, Avrupa ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeye götürüp araştırma ve inceleme yaptıklarını söyledi.

Somon yavrusu ve yumurtası üretimi konusundaki çalışmanın hem Trabzon hem de ülke için çok önemli olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Somon yumurtası büyük miktarda dışardan geliyor, ithal bir ürün. Bu ithal ürünün önünün kesilmesi ve kendi yumurtamızı, yavrumuzu yetiştirme adına projelendirme yaptık." dedi.

Hacısalihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, bu konuda çok hassas davrandığını ve önemli bir destek verdiğini vurgulayarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla altyapıyı kuracağız. Şehir bu konuya hazır. TTSO olarak birçok ortağımızla somon yumurtası ve yavru üretim tesisinin önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp hayata geçirme konusunda adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Somon balığının, iklim koşulları dolayısıyla Türkiye'de sadece Karadeniz'de yetiştiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Türkiye'nin somonda da isminin dünyaya yayılması adına, reklam olması adına biz buna 'Türk somonu' diyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili belki koruma ve coğrafi işaret alınması yönünde de adımlar atmış olacağız." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, somonun bilinirliğini arttırmak için bu yıl ilkini düzenledikleri, Uluslararası Trabzon Karadeniz Somonu Lezzetleri Festivali'ni de geleneksel hale getireceklerini, hem tanıtım hem de üretim konusunda gelecek yıllarda çok daha güzel çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da kurulacak tesisle somon balığı yumurtası ithalatı azaltılacak - Son Dakika Ekonomi


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