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Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı - Son Dakika

Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı

09.10.2021 11:04

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ORHAN ÇİÇEK - İklim koşullarına göre yoğun olarak Antalya ve çevresinde üretilen yaban mersini, kivi, avokado, çarkıfelek, ananas, mango, ejder gibi tropikal meyveler, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ORHAN ÇİÇEK - İklim koşullarına göre yoğun olarak Antalya ve çevresinde üretilen yaban mersini, kivi, avokado, çarkıfelek, ananas, mango, ejder gibi tropikal meyveler, hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da ürün çeşitliliği her geçen gün zenginleşiyor. Kentte kivi, avokado, ananas, ejder meyvesi, çarkıfelek (passion furit), mango gibi egzotik meyve üretim alanları genişliyor. Katma değerinin yüksek olması dolayısıyla son yıllarda üretim alanları genişleyen tropikal meyvede, yurt dışı satışları da artıyor.

Yaban mersini ihracatı 2 milyon dolara yaklaştı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölgeden yapılan tropikal meyve ihracatının yüzde 172 oranında arttığını söyledi.

Bölgeden 1 Ocak-30 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 672 bin 506 dolarlık ihracatın bu yıl aynı dönemde 1 milyon 832 bin 991 dolara ulaştığını dile getiren Çavuşoğlu, ihracatın 1 milyon 311 bin 695 dolarını yaban mersininin karşıladığını belirtti. Geçen yıl 9 ayda 423 bin 185 dolarlık yaban mersini satışı yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, bu yıl bu meyvede yaklaşık yüzde 210'luk bir ihracat artışına imza atıldığını bildirdi.

Yaban mersinini ise 329 bin 976 dolarlık ihracatla kivinin takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 106 bin 383 dolarlık satışla da avokadonun üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Çavuşoğlu, bölgeden ihracatı yapılan ürünler arasında çarkıfelek, karambola, pitahaya, Trabzon hurması, ananas, böğürtlen, mangonun da bulunduğunu anlattı.

Tropikal meyve ihracatçı sayısı da arttı

Tropikal meyve sektöründe ihracatçı sayısında da artış yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Geçen yıl 34 olan ihracatçı sayımız, bu yıl 42'ye yükseldi. Tropikal meyve konusunda çok ciddi üretim başladı. Özellikle yaban mersini, avokado ve ejder meyvelerinde." dedi.

Henüz ihracat rakamlarının çok yüksek olmadığını ancak potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, üreticilerin tropikal meyvelere yönelmesiyle ihracatın ileriki süreçte daha da artacağını vurguladı.

Üreticilerin meyve üretimini daha uzun süreçlere yayabilmek amacıyla denize yakın yerlerden başlayıp, daha yüksek bölgelere doğru ilerlediğine değinen Çavuşoğlu, "Hemen hemen tüm ülkelere ürün gönderiyoruz. Yaban mersini Avrupa'nın tüm bölgesine gidiyor, avokado ve ejder meyvesi de daha çok Ukrayna'dan alıcı buluyor. Rusya da yavaş yavaş başlamış durumda." diye konuştu.

Tropikal meyvelerin diğer meyvelere göre daha yüksek fiyattan satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Tropikal meyvelerde dönüm başına üretimler daha karlı hale gelmiş durumda. İklimsel dengeler ve topraktaki problemlerden dolayı da bazı ürünlerde sıkıntılar yaşayan üreticiler, tropikal meyvelere kaymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı
Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı
Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı
Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı
Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Burdur, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tropikal meyve ihracatı yüzde 172 arttı - Son Dakika
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