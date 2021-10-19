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TSKB'den Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL finansman - Son Dakika

TSKB'den Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL finansman

19.10.2021 13:14
TSKB'den Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL finansman

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, (TSKB) 100 ayrı ülkede, yaklaşık 10 bin lokasyonda araç kiralama hizmeti veren Enterprise Rent A Car'ın Türkiye operasyonunu yürüten Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç fonlaması yaptı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, (TSKB) 100 ayrı ülkede, yaklaşık 10 bin lokasyonda araç kiralama hizmeti veren Enterprise Rent A Car'ın Türkiye operasyonunu yürüten Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç fonlaması yaptı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, TSKB, dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car'ın Türkiye operasyonunu yürüten Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL tutarında finansman sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, iklim dostu dönüşüm için değer yaratan bir banka olduklarını belirterek, "Toplam kredi portföyümüzün yaklaşık yüzde 90'ını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla bağlantılı projelere ayırıyoruz. Enterprise Türkiye'nin tamamen elektrikli ve çevre dostu araç alımını, TSKB'nin bu yılın başında gerçekleştirdiği sürdürülebilir tahvil ihracından sağlanan fon kapsamında finanse etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hepkaya, ilk defa elektrikli araç fonlaması yaptıklarını aktararak, "9 bin 500 araçlık filosunun yüzde 35'i hibrit ve elektrikli araçlardan oluşan Enterprise Türkiye'ye sağladığımız 15 milyon TL tutarında ve 24 ay vadeli finansmanla ilk kez elektrikli araç fonlaması yapmış olduk. Alınan bu elektrikli araçlarla her yıl toplam 82 ton karbon salımının azaltımına katkıda bulunacağız. TSKB olarak, çevresel ve sosyal etkilerini her yönüyle incelediğimiz ve değerlendirdiğimiz temiz enerji yatırımlarını finanse etmeye ve düşük karbonlu ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Enterprise Rent A Car'ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün ise şunları kaydetti:

"Dünyada mobilitenin geleceği yüzde 100 elektrikli, sıfır emisyonlu, doğa ve çevreye duyarlı araçlar üzerine kuruluyor. Biz de Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyütüyoruz. Şu anda Enterprise Türkiye olarak ülkemizde araç kiralama şirketleri arasında en büyük elektrikli ve hibrit araç filosuna sahibiz. Müşterilerimize bu araçları kullanma fırsatı sunuyor, onları geleceğin çevreye duyarlı araçları ile tanıştırıyoruz. Ülkemizde tüketicilerin bu teknolojiyi endişe etmeden tercih etmeleri için araçları deneyimletme anlamında çok önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu bağlamda ihtiyaç duyduğumuz yeşil enerji finansmanında TSKB ile birlikte sektörümüzde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeşil enerji finansmanı konusunda TSKB ile iş birliğimizi geliştirerek elektrikli ve hibrit araç filomuzu daha da büyütmeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, TSKB, küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile başlattığı ağaçlandırma projesi kapsamında, Enterprise Türkiye için ulaşılması zor arazilere ecodrone'lar aracılığıyla 180 adet tohum topu atışı yapacak. Banka, kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin adet tohum topu atışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Türk Lirası, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB'den Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL finansman - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TSKB'den Enterprise Türkiye'ye elektrikli araç alımı için 15 milyon TL finansman - Son Dakika
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