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Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi - Son Dakika

Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi

08.10.2021 09:39
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi

Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde düzenlenen MOW 2021 Fuarı'na katılan Bursalı 10 mobilya firması, ürünlerini sergiledi.

Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde düzenlenen MOW 2021 Fuarı'na katılan Bursalı 10 mobilya firması, ürünlerini sergiledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Küresel Fuar Acentesi (KFA) programı kapsamında, 30 ülkeden 405 firmanın katıldığı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) iş birliğiyle düzenlenen organizasyona katılan 10 firma, 240 metrekarelik stant alanında ürünlerini, yabancı alıcılara tanıttı.

Türkiye'nin milli katılım standını, Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz ve Düsseldorf Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi Konuk da ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mobilya sektörünün istihdam ve ihracata sağladığı katkılarla Türkiye ekonomisi için stratejik bir role sahip olduğunu belirtti.

Mobilya sektörüne destek vermek amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörünün yeniden fiziki fuarlara etkin katılımı için çalışmalar yürütüyoruz. KFA ile ilk milli katılım organizasyonumuzu, Almanya'daki MOW 2021 Fuarı'na gerçekleştirdik. MOW, Avrupa'da sektör tanıtımı için önemli fuarların başında geliyor. Fuarda yer alan firmalar, uluslararası mobilya sektörünün temsilcileriyle görüşme imkanı buldu. Fuarın sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

İMOS Başkanı Osman Aybil de fuarın mobilya sektörü için en önemli organizasyonlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Fuarda yer alan firmalar, Almanya ve çevre ülkelerde faaliyet gösteren büyük zincir mağazaları ve büyük satın alma birliklerinin temsilcileriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Pandemi sonrasını Türk mobilya sektörü için bir fırsat dönemi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, fuarlarda yer almak, yeni pazarlar ve alıcılara ulaşabilmek açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fuara katılan firma sahibi Okan Güler, "Fuarda müşterilerimizle ve potansiyel alıcılarla temas kurma imkanı yakaladık. Türk mobilyası, önümüzdeki dönemde inşallah Avrupa'da daha güçlü bir şekilde yer alacaktır." dedi.

Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi
Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi

Türkiye, Almanya, Milli, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı mobilya firmaları, ürünlerini Almanya'da sergiledi - Son Dakika Ekonomi


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