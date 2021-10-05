Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na 30'dan fazla Afrikalı bakan katılacak

ADDİS Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, bu ay düzenlenecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na 30'dan fazla Afrikalı bakanın katılacağını söyledi.

Büyükelçi Alp ve Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komisyonu Başkanı Albert Muchang, 21-22 Ekim'de İstanbul'da yapılacak foruma ilişkin çerçeve anlaşması imzaladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleşen imza töreni sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Alp, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla olan ilişkisinin en önemli parçasını ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu söyledi.

Alp, 30'dan fazla Afrikalı bakanın foruma katılacağını ifade ederek, 2016'dan bu yana tertip edilen etkinliğin hem işletmeler arası hem de işletmeler ve hükümetler arası iş hacminin büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

AfB Komiseri Muchang ise kapsayıcı bir forum olması için çalıştıklarını kaydederek, bakanların yanı sıra sivil toplum ve iş temsilcilerinin de bir araya geleceğini belirtti.

Forumdan iki ay sonra 17-18 Aralık'ta üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin yapılması planlanıyor.