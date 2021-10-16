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Türkiye'deki buğday ve arpa açığını bu yıl Başkentli çiftçi kapatacak - Son Dakika

Türkiye'deki buğday ve arpa açığını bu yıl Başkentli çiftçi kapatacak

16.10.2021 11:46
Türkiye'deki buğday ve arpa açığını bu yıl Başkentli çiftçi kapatacak

Ankara Büyükşehir Belediyesince Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Bala'dan sonra Polatlı ile devam eden buğday ve arpa tohumu desteği ile bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Bala'dan sonra Polatlı ile devam eden buğday ve arpa tohumu desteği ile bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince Şereflikoçhisar, Evren, Haymana, Bala'dan sonra Polatlı ile devam eden buğday ve arpa tohumu desteği ile bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi verdiği tohum desteğiyle hem 567 bin dönümün ekilmesini hem de ithal edilen 400 bin ton buğdayın yaklaşık 250 bin tonunun Başkent'te üretilmesini sağlayacak. Kırsal kalkınmayı güçlendirerek kent ekonomisini canlandırmayı ve yerli üretimi teşvik etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilerin yüzünü güldüren en büyük destek paketlerinden birini daha hayata geçirdi. Türkiye'nin en büyük buğday ve arpa tohumu dağıtımını başlatan Yavaş, 25 ilçenin tamamında toplam 17 bin 270 çiftçiyi 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturacak.

Üretim rekorunu bu yıl Başkent kıracak

Şereflikoçhisar ile Evren ilçelerinde başlayan arpa ve buğday tohumu dağıtımı Haymana ve Bala'dan sonra Polatlı ilçesindeki mahalleler ile devam ederken, bugüne kadar 2 bin 269 çiftçiye buğday ve arpa tohumları teslim edildi. Yüzde 90'ı hibe yüzde 10'u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğiyle 567 bin 420 dönüm tarım arazisine ekilecek tohumlar sayesinde yeni bir üretim rekorunun daha kırılması bekleniyor. Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Türkiye'nin ithal ettiği 400 bin ton buğdayın yaklaşık 250 bin tonunu bu yıl Başkentli çiftçi üretmiş olacak. Buğday ve arpa tohumu desteği hem ithalat azalacak hem de sadece Başkent'in değil Türkiye'nin de büyük ölçüde buğday ve arpa açığı kapanacak.

Yoğun ilgi nedeniyle dağıtım 7/24 devam ediyor

Tam 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteği tüm hızıyla devam ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yoğun ilgi nedeniyle 7/24 mesai yaparak buğday ve arpa tohumu desteğini Başkentli çiftçiyle buluşturmayı sürdürüyor. Başkentli çiftçilerin bu orandaki bir destekle üretmek için yeniden hareketlendiğini belirten ve tohum dağıtım sürecini sabah-akşam yakından takip eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizin en büyük tohum dağıtım programını gerçekleştiriyoruz. Çiftçimiz bu sene hem kuraklık hem de doğal afetlerden çok ciddi zararlara uğradı. Üretimi maksimum yapılabilmek amacıyla yıl boyunca tohum ve fide desteği sağladık, hayvancılık desteklerini verdik. Toplamda 12 bin ton tohumu Ankara'nın 25 ilçesinde yüzde 10'u çiftçi katkı paylı yüzde 90'ı ise büyükşehir katkı payı ile dağıtıyoruz. Yaklaşık Ankara'ya 400 tır giriyor. Bu seneki tohumlarımız mavi ve beyaz sertifikalı. Beyaz sertifika demek tohumun orijinal kademesi demek. Mavi sertifika ise firmaların sözleşmeyle tohumluk üretiminde kullandıkları kademedir. Bu sene firmaların beyaz ve mavi sertifikalı ürünlerine tabiri caizse el koyduk. Şartlar iyi giderse Büyükşehir'in aldığı tohumlarla yüksek verim elde edecek üreticimize bereket katacağına da inanıyoruz. Üreticimizin ekiminden hasadına kadar yanında olacağız."

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilçelerin tamamında mahalle mahalle dağıtım sürecini hızlandırırken, buğday ve arpa dağıtımı 27 Ekim'e kadar devam edecek. - ANKARA

Şereflikoçhisar, Türkiye, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki buğday ve arpa açığını bu yıl Başkentli çiftçi kapatacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'deki buğday ve arpa açığını bu yıl Başkentli çiftçi kapatacak - Son Dakika
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