Üye Girişi
Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

09.10.2021 11:06
Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 105 ülke ve özerk bölgeye 6,8 milyar dolarlık binek otomobil satıldı.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 105 ülke ve özerk bölgeye 6,8 milyar dolarlık binek otomobil satıldı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-eylül döneminde 105 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil gönderildi.

Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 21 milyar 248 milyon 339 bin dolarlık otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 32 pay aldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 6 milyar 408 milyon 534 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 6 artışla 6 milyar 796 milyon 60 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya 1 milyar dolardan fazla binek otomobil ihracatı

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-eylül dönemindeki dış satım, geçen yılın 9 ayına kıyasla yüzde 16 artarak 1 milyar 13 milyon 783 bin dolardan 1 milyar 175 milyon 911 bin dolara çıktı. Fransa'ya yapılan binek otomobil ihracatının toplam binek otomobil ihracatındaki payı yüzde 17,3 oldu.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 527 milyon 115 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı aylarında yüzde 20 yükselişle 631 milyon 873 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 592 milyon 487 bin dolardan 627 milyon 49 bin dolara yükseldi.

İspanya'ya binek otomobil ihracatında yüzde 27 artış

Yılın üç çeyreğinde, Birleşik Krallık 592 milyon 405 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla dördüncü sırada yer aldı.

İspanya'ya yılın 9 ayında yapılan binek otomobil ihracatı yüzde 27,6 arttı. Geçen yılın 9 ayında 456 milyon 295 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İspanya'ya bu yılın aynı döneminde 582 milyon 196 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Polonya 333 milyon 221 bin dolarla 6'ncı, Slovenya 296 milyon dolarla 7'nci, Mısır 271 milyon 759 bin dolarla 8'inci, Belçika 222 milyon 636 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 222 milyon 417 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Togo Cumhuriyeti, Otomobil, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı 11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir 10:52 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı 10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu 10:28 Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi 10:26 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı 10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı

Son Dakika Haberleri
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:51 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller         
11:05
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı         
10:30
Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı         
10:27
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi         
10:13
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement